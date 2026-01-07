США хотят купить Гренландию: Рубио на следующей неделе проведет переговоры с Данией

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что он на следующей неделе встретится со своим датским коллегой Ларом Локке Расмуссеном в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии .

Об этом сообщает издание Axios.

Датский чиновник рассказал журналистам, что Копенгаген в течение последних недель осознал, что его стратегия тихого убеждения союзников по Гренландии не смогла повлиять на американского президента Трампа.

Реклама

«Вот почему это такая серьезная ситуация. Вот почему наши союзники и партнеры публично выступают против этого и бьют тревогу», — отметил собеседник.

Как сообщает телеканал CNN, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация Трампа «активно» обсуждает потенциальную покупку Гренландии. Впрочем, по ее словам, президент США отдает приоритет дипломатическому решению, но «оставляет свои варианты открытыми».

Левитт говорит, приобретение Гренландии — это «то, что сейчас активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности». В частности, она назвала арктический остров «выгодным для национальной безопасности Америки».

Пресс-секретарь отметила: Трамп «считает, что сдерживание российской и китайской агрессии в Арктическом регионе отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов, и именно поэтому его команда сейчас обсуждает, как будет выглядеть потенциальная покупка».

У Левитт спросили, почему Трамп не исключил возможность применения военной силы для установления контроля над Гренландией — вариант, вызвавший значительное сопротивление со стороны Дании и других союзников по НАТО.

«Все варианты всегда остаются на столе для президента Трампа, когда он рассматривает, что отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов, но я просто скажу, что первым вариантом президента всегда была дипломатия», — сказала она.

Как отмечает Axios, Рубио также заявил во время брифинга, что «каждый президент всегда оставляет за собой возможность» применения военной силы, но «мы предпочитаем решать этот вопрос по-другому».

Он подтвердил, что Трамп заинтересован в потенциальной покупке Гренландии. Однако и Дания, и власти острова дали понять, что Гренландия не продается.

Реклама:

Инфографика: NV

Издание пишет, что глава датского МИД и его гренландский коллега Вивиан Мтоцфельдт официально обратились с просьбой о встрече с Рубио для обсуждения кризиса.

«Я встречусь с ними на следующей неделе. Тогда мы проведем с ними эти разговоры», — сказал госсекретарь США.

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Еще во время своего первого президентского срока Трамп заявлял, что США готовы купить у Дании Гренландию. Финансовое предложение от Белого дома звучало так: $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией крупнейшего на планете острова.

20 января 2025 года Трамп в своей инаугурационной речи сказал, что США вернут себе Панамский канал, а также анонсировал расширение территории Штатов — выразив таким образом определенные претензии на Гренландию и, вероятно, Канаду.

Тогдашний премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров хочет быть независимым, хотя и стремится поддерживать прочные связи с США и Данией. В свою очередь, датский премьер Метте Фредериксен провела с Трампом напряженный разговор, во время которого подчеркнула, что «Гренландия не продается».

В октябре премьер Дании предупредила, что Трамп прекратил риторику по Гренландии лишь временно и что он может снова заинтересоваться этой идеей.

В декабре агентство Bloomberg написало, что Дания впервые назвала США угрозой собственной безопасности, в том числе из-за интереса к Гренландии.

Позже президент Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником в Гренландии.

В ответ глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что назначение специального посланника президента США в Гренландии «подтверждает неизменный интерес Штатов к региону».

Реклама:

5 января Трамп вновь повторил, что США «с точки зрения национальной безопасности» нужна Гренландия. Президент также добавил, что Европейский Союз «нуждается», чтобы Гренландия была под контролем Соединенных Штатов, и в ЕС якобы «это знают».

В ответ Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» относительно захвата Гренландии. Она отметила, что Дания, а значит, и Гренландия, является членом НАТО и подпадает под гарантии безопасности Альянса.

6 января лидеры европейских стран выразили общую позицию по Гренландии после новых посягательств на остров Трампа. Они подчеркнули, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы.