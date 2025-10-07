«Временная передышка». Премьер Дании предупредила, что Трамп может снова заинтересоваться Гренландией

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что американский президент Дональд Трамп, возможно, сейчас забыл о Гренландии , но он вернется к этому вопросу. Ее слова цитирует издание Politico .

Как говорится в публикации, ранее глава Белого дома был зациклен на Гренландии. Однако за последние месяцы он практически не делал публичных заявлений относительно острова.

Впрочем, по словам Фредериксен, эта передышка является лишь временной.

«Сейчас это кажется далеким. Возможно, есть ощущение, что мы можем вздохнуть с облегчением. Я считаю, что мы не можем этого сделать», — говорит глава датского правительства.

Премьер Дании отметила, что население Гренландии, которое насчитывает 60 тыс. человек, до сих пор живет в страхе перед американским захватом.

«Представьте себе, как это — жить в одном из маленьких поселений вдоль побережья… когда самая сильная сверхдержава мира говорит о вас как о чем-то, что можно купить, как о чем-то, чем можно владеть, как о чем-то, что обязательно нужно иметь», — сказала она.

Фредериксен добавила: что бы ни случилось, Дания поддержит Гренландию в определении собственного будущего.

Интерес Трампа к Гренландии — главное

7 января Дональд Трамп не исключил возможность использования «военного или экономического принуждения» для завоевания Панамского канала и Гренландии.

20 января Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США вернут себе Панамский канал, и анонсировал «расширение» территории США, возможно, имея в виду свои претензии на Гренландию и, вероятно, Канаду.

Муте Эгеде, который на тот момент был премьер-министром Гренландии сообщил, что остров хочет быть независимым, но иметь тесные связи с США и Данией. Газета Financial Time писала, что президент США и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели напряженный разговор, во время которого Фредериксен в очередной раз заявила, что Гренландию не продают.

4 февраля Муте Эгеде назначил на 11 марта всеобщие выборы в Гренландии на фоне роста давления Дональда Трампа.

4 марта президент Трамп выступил с ежегодным обращением к Конгрессу, во время которого сказал, что Вашингтон поддержит право Гренландии на самоопределение и готов сделать ее частью Соединенных Штатов, если население острова этого захочет.

12 марта в Гренландии оппозиционная партия Demokraatit победила на парламентских выборах, получив 29,9% голосов.

28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс, который неожиданно решил совершить визит в Гренландию вместе со своей женой и тогдашним советником по национальной безопасности США Майком Волцом, обвинил Данию в «неспособности» гарантировать надлежащую безопасность острова.

4 апреля глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США не планирует аннексировать Гренландию, а, наоборот, Вашингтон готов предложить жителям острова «партнерство».

5 мая Трамп заявил, что не намерен применять военную силу для захвата Канады, но не исключает такой возможности в отношении Гренландии.

7 мая The Wall Street Journal со ссылкой на двух собеседников писало, что американским разведывательным ведомствам поручили усилить сбор разведданных о ситуации в Гренландии.

В августе министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал американского дипломата на разговор из-за разоблачения разведывательной деятельности США в Гренландии.