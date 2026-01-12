Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что если США захватят Гренландию силой, это будет концом НАТО. Он отметил, что страны-члены ЕС обязаны оказать помощь Дании, если она столкнется с военной агрессией.

Об этом Кубилюс сказал агентству Reuters на конференции по вопросам безопасности в Швеции.

«Я согласен с премьер-министром Дании, что это (захват Соединенными Штатами Гренландии — ред.) будет конец НАТО, а среди людей реакция также будет очень и очень негативной», — сказал комиссар.

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Кубилюс отметил, что статья 42.7 Договора о Европейском Союзе обязывает государства-члены оказать помощь Дании в случае военной агрессии.

«Во многом это зависит от Дании: как она отреагирует, какой будет ее позиция, но, безусловно, существует обязательство государств-членов оказывать взаимную помощь, если другое государство-член столкнется с военной агрессией», — добавил он.

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Еще во время своего первого президентского срока Трамп заявлял, что США готовы купить у Дании Гренландию. Финансовое предложение от Белого дома звучало так: $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией крупнейшего на планете острова.

Инфографика: NV

В течение всего 2025 года со стороны администрации Трампа звучали заявления о том, что США «нужна Гренландия» и они хотят получить контроль над островом. Однако они активизировались после военной операции в Венесуэле.

Так, 5 января Трамп вновь повторил, что Соединенным Штатам «с точки зрения национальной безопасности» нужна Гренландия. Президент добавил, что Европейский Союз «нуждается», чтобы Гренландия была под контролем США, и в ЕС якобы «это знают».

6 января лидеры европейских стран выразили общую позицию по Гренландии после новых посягательств Трампа на остров. Они подчеркнули, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы.

7 января Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что он на следующей неделе встретится со своим датским коллегой Ларом Локке Расмуссеном в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии.

10 января издание Daily Mail писало, что Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций США подготовить план возможного вторжения в Гренландию.

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11 января газета The Telegraph сообщила, что Лондон ведет переговоры с европейскими союзниками о возможном размещении в Гренландии военных сил НАТО на фоне заявлений Трампа об опасности захвата острова Россией или Китаем.