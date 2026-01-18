Фото города Нуук в Гренландии, сделанное с дрона, 15 января 2026 года (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

В 2025 году США пытались собрать информацию о критической военной инфраструктуре Гренландии , не используя обычные каналы в Министерстве иностранных дел, Министерстве обороны и военном руководстве Дании сообщило издание Berlingske со ссылкой на ранее неизвестные документы Минобороны Дании.

Издание констатирует, что эта информация может быть потенциально важной для планирования американского нападения на Гренландию или вторжения в нее, что вызвало ажиотаж и беспокойство в Дании. Оно также отмечает. что получило документы в сильно цензурированной версии из соображений национальной безопасности.

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По данным Berlingske, учитывая «стратегический климат» Гренландии, Министерство обороны Дании сразу проинформировали о действиях американской стороны.

Одна из таких попыток имела место в январе 2025 года — тогда американский военный дважды, с интервалом в шесть дней, обращался за информацией к датскому военному командованию в Гренландии.

«Первый запрос информации поступил 16 января 2025 года. 26 января защита была снова проинформирована о том, что тот же неназванный человек запросил дополнительную информацию», — говорится в статье.

Отмечается, что непонятно, была ли какая-то информация передана Вашингтону, и если да, то какая именно.

Berlingske напомнило, что 7 января 2025 года Гренландию посетил сын президента США Дональд Трамп-младший.

Посольство США в Копенгагене заявило изданию, что «никого не должно удивлять, что Соединенные Штаты ведут диалог и поддерживают контакты с партнерами в Гренландии и Дании, поскольку мы работаем вместе для обеспечения безопасности в рамках Альянса и в Арктике».

В статье также отмечается, что, по мнению экспертов, следует ожидать американского шпионажа против Дании.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Инфографика: NV

Заявления о возможной аннексии Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они участились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и будут вести себя соответственно.

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4 января премьер-министерка Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

16 января сообщалось, что руководство США планирует проводить переговоры с Данией и правительством Гренландии каждые две-три недели, создав рабочую группу для продолжения технических обсуждений. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, первая встреча в Вашингтоне 14 января была «хорошей» и «продуктивной».

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или друге платежи». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

18 января Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания опубликовали совместное заявление в ответ на объявление Трампом о новых пошлинах.

Страны отметили, что угрозы введения пошлин «подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации». Также они выразили свою солидарность и поддержку Дании и народу Гренландии.

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Кроме этого, страны отметили, что как члены НАТО они стремятся укрепить безопасность в Арктике, а военные учения, проводимые вместе с союзниками, «соответствуют этой необходимости» и «ни для кого не представляют угрозы».