Без мозгов. Из-за войны и подавления инакомыслия из России уезжают высококвалифицированные специалисты — обзор иностранных СМИ 6 мая, 10:11 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською С начала войны против Украины из России уже выехали, по разным оценкам, от 200 тыс. до 300 тыс. граждан (Фото:AFP via EastNews)

Сотни тысяч ученых, айтишников и деятелей искусства убегают за границу из России, которая все больше напоминает СССР сталинских времен. Стремительная миграция интеллектуалов способна подорвать ряд отраслей экономики России, пишут иностранные СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин терпит неудачи на полях битвы в Украине, однако успешно притесняет права граждан в собственной стране, пишет британский журнал The Economist . Жизнь в столице России идет своим чередом, однако на улицах все тише, и настроение у москвичей — подавленное. Они не говорят открыто о событиях в Украине, но живут в новой реальности страха и беспокойства. Тем временем Кремль активно подавляет инакомыслие и деморализует оппонентов, превратив относительно открытую страну в полную диктатуру. И это самое большое достижение Кремля в конфликте, комментирует изданию Григорий Асмолов, эксперт по российской информационной войне.

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По данным официальной пропаганды, более 80% россиян поддерживают войну в Украине, однако группа независимых российских социологов утверждает: 90% населения отказываются участвовать в опросах, причем 21% - преимущественно респонденты в возрасте от 18 до 29 лет — признаются, что боятся это делать. Между тем, исследование Лондонской школы экономики показывает, что уровень поддержки войны среди россиян составляет 53%, но немало «сторонников» конфликта выступают на стороне правительства только потому, что оппонировать ему опасно и психологически тяжело. Для большинства россиян легче всего — верить сообщениям Кремля, которые нацелены убедить их ничего не делать и успокаивают, мол, все идет по плану.

Сопротивляться кремлевской пропаганде, которая скрывает разрушения и убийства в Украине, заявляя об «освобождении» Мариуполя и нападении Запада на Россию, сложно, признает журналистка Елена. Получить доступ к заблокированным информационным ресурсам еще можно через VPN, однако те, кто ищет правду, и ранее выступали против войны. Распространение же достоверной информации в России грозит тюремным заключением на срок до 15 лет. В марте медиа-группа ОВД-Инфо, которая отслеживает нарушения прав человека и помогает жертвам таких нарушений, составила список обвинений за распространение так называемых фейковых новостей, которые были вынесены на основе доносов — распространенной практики сталинского времени.

Тогдашняя атмосфера страха уже вернулась в Россию. Так, предприниматель Дмитрий признается изданию, что, находясь дома, старается говорить тише, чтобы из его разговоров живущий в квартире над ним диктор государственного телевидения не узнал о его планах выехать из России. С начала полномасштабного вторжения в Украину из РФ уже выехали, по разным оценкам, около 200 тыс. граждан.

Опираясь на анализ данных из соседних стран и опросы в социальных сетях, новосозданная неприбыльная организация Ok Russians, которая помогает российским эмигрантам, называет даже большую цифру — 300 тыс. И эта масштабная волна эмиграции коренным образом меняет такие сферы как искусство, журналистика и особенно технологии, подчеркивает американская газета The Washington Post . Отток продолжается, и по прогнозам Российской ассоциации электронных коммуникаций, к концу мая Россия потеряет около 10% работников своей IT-индустрии.

Правительство РФ «действительно напугано и шокировано» тем, что страну покидает так много айтишников, комментирует изданию соучредитель Ok Russians Митя Алешковский. «Премьер-министр России умолял этих ребят остаться, — рассказывает он. — Но я бы сказал, что лучшие люди уезжают прямо сейчас. […] Высококвалифицированные, высокообразованные, высокооплачиваемые специалисты».

По словам экспертов по глобальной миграции и российской демографии, РФ в настоящее время переживает самый стремительный отток населения со времен большевистской революции 1917 года, когда из страны бежали миллионы состоятельных граждан и интеллектуалов. Такая потеря талантов грозит кризисом для ряда секторов российской экономики — от государственных СМИ до аэрокосмической и авиационной промышленности, которые и без того страдают от западных санкций, отмечает The Washington Post.

В отчаянной попытке остановить миграционную волну правительство уже приняло беспрецедентный пакет стимулов, предложив IT-компаниям налоговые льготы и ослабление регулирования, а их сотрудникам — субсидирование жилья, повышение зарплат и отмену налога на прибыль на следующие три года. К тому же подписанный Путиным указ предоставляет IT-специалистам освобождение от призыва на военную службу, чего пытались избежать многие из покинувших страну.

Пока западные технологические гиганты, включая IBM, Intel и Microsoft, сворачивают свою деятельность в России, крупные местные игроки — как, в частности, Яндекс, который нередко называют «российским Google» — пытаются удержать сотрудников. Так, знакомое с делами Яндекса лицо на условиях анонимности рассказало изданию, что в компании сейчас обсуждают создание новых или расширение существующих офисов в Армении, Грузии и Турции, куда недавно переехало «много» ее специалистов. Там также работают над решением логистических проблем, включая выплату зарплат перемещенному персоналу, которые возникли из-за санкций Запада против российских банков. Еще в марте Яндекс предоставил одноразовую денежную премию за удержание сотрудников и начал предлагать своим работникам психологические консультации.

Но, несмотря на старания власти и бизнеса, российские айтишники продолжают уезжать. The Washington Post рассказывает историю Максима Немкевича, продакт-менеджера крупной российской IT-компании, который выехал в Турцию после того, как его попросили заполнить анкету касательно его «навыков», которые могли бы пригодиться армии РФ. Немкевич опасался, что его могут отправить воевать в Украину, а также предположил, что в дальнейшем Путин начнет блокировать выезд IT-специалистов, в которых так нуждается страна. Теперь он живет в Стамбуле и рассказывает, что местные рестораны и улицы «заполнены русскоговорящими людьми» и не планирует возвращаться.

«Я боюсь, что Россия станет похожа на Северную Корею, — говорит Немкевич. — Национальным курсом будет самоизоляция, что закроет все связи с западным миром и установит тесную связь с Китаем. Я не хочу жить в такой стране».

Между тем, в США планируют воспользоваться оттоком мозгов из России и заманить ряд высококвалифицированных специалистов в Америку. На прошлой неделе президент Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой внести изменения в закон об иммиграции и гражданстве, чтобы упростить получение рабочих виз для высокообразованных россиян, сообщает американская медиа-компания CNN со ссылкой на запрос Белого дома относительно дополнительного бюджета на помощь Украине.

В документе утверждается, что визовые изменения будут касаться россиян, которые имеют высшее образование в таких отраслях как гиперзвуковые, передовые ядерно-энергетические, ракетные и космические технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность и другие. В случае его принятия россияне со степенью магистра или кандидата наук в соответствующих отраслях смогут подавать документы на визу, даже не имея приглашения от работодателя в США.

«Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить ведущим российским ученым прямой путь навсегда покинуть Россию и приехать в Соединенные Штаты, лишив Путина его лучших инноваторов и лучших мозгов», — прокомментировал изданию представитель Белого дома. По его словам, в администрации президента верят, что это повысит национальную безопасность и укрепит экономику страны и в то же время ослабит инновационную базу России.

Собеседник CNN также напоминает о подобном прецеденте в прошлом, когда в 1992 году аналогичное решение Соединенных Штатов в отношении советских ученых способствовало иммиграции в страну около 450 российских служителей науки. И добавляет: в Белом доме ожидают, что на этот раз цифра будет «гораздо большей, учитывая текущий политический климат».

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