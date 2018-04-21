Инспекторы взяли образцы на месте химической атаки в Сирии

Команда экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетила город Дума в Сирии, где 7 апреля погибли десятки мирных жителей предположительно в результате применения хлора, и взяла образцы для анализа, сообщает Reuters.

Взятые образцы направят в лаборатотрию в Нидерландах. По итогам расследования составят отчет, в котором установят, был ли факт применения химического орудия. При этом организация не уполномочена определять, какая из сторон конфликта его применила.

ОЗХО также должна решить, необходим ли второй визит инспекторов в Думу.

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако их не пускали на территорию Думы в течение нескольких дней. Они намеревались отправиться в Восточную Гуту 18 апреля, однако перенесли начало расследования в связи с тем, что высланная вперед миссия по обеспечению безопасности ООН попала под обстрел.

Миссия смогла прибыть в Думу только утром 21 апреля. В заявлении МИД России спикер Мария Захарова назвала подозрительным то, что эксперты ОЗХО прибыли на место спустя 11 дней после официального запроса Дамаска.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 500 человек пострадали.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции присоединились Франция и Великобритания.