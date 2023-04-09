В Литве в 2024 начнут наказывать работодателей, чьи работники-украинцы не разговаривают на литовском. Минэкономики выступило против
Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Председатель Государственной инспекции по литовскому языку Аудрюс Валотко подписал документ, в котором говорится, что в 2024 году инспекция начнет наказывать работодателей, если их работники-украинцы не будут разговаривать на литовском. Министр экономики Аушрине Армонайте намерена сделать все возможное, чтобы таких работодателей не преследовали.
Об этом сообщает Delfi.
По словам Валотки, инспекция получает жалобы в связи с тем, что беженцы из Украины на рабочих местах не разговаривают с местными жителями на литовском. Больше всего жалоб поступает из магазинов и аптек.
"Наплыв беженцев из Украины изменил лингвистическую ситуацию в Литве, что вызывает беспокойство в обществе, появляются новые вызовы, которые нужно решать", - указал в документе Аудрюс Валотка.
В марте 2024 года инспекция по языку начнет контролировать выполнение постановления правительства о владении литовским на соответствующих категориях. Если работодатель не сможет подать сертификат о сданном экзамене, инспекция и специалисты муниципалитетов примут меры воздействия.
Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте встала на защиту прав беженцев из Украины, ее министерство намерено сделать все возможное, чтобы таких работодателей не преследовали.
"Такой прямолинейный подход к работе удивляет, как отсутствие эмпатии к пострадавшим от войны людям. Я сама не говорю ни на украинском, ни на русском, но у меня ни разу не было проблем при общении с иноязычными поставщиками услуг, а пользуюсь я такими услугами еженедельно. Кроме того, невозможно не видеть, что многие люди уже разговаривают на литовском и вовсю пытаются это делать", — заявила министерша.
По ее словам, инспекторы вместо того, чтобы уделять внимание полицейским мерам, могли бы взять на себя инициативу и помочь людям, желающим выучить язык.
Валотка в свою очередь заявил, что позиция министра экономики его не удивляет, поскольку Минэкономики считает литовский язык помехой бизнесу.