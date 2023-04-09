В Литве в 2024 начнут наказывать работодателей, чьи работники-украинцы не разговаривают на литовском. Минэкономики выступило против 9 апреля, 13:18 Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Председатель Государственной инспекции по литовскому языку Аудрюс Валотко подписал документ, в котором говорится, что в 2024 году инспекция начнет наказывать работодателей, если их работники-украинцы не будут разговаривать на литовском. Министр экономики Аушрине Армонайте намерена сделать все возможное, чтобы таких работодателей не преследовали.

Об этом сообщает Delfi.

По словам Валотки, инспекция получает жалобы в связи с тем, что беженцы из Украины на рабочих местах не разговаривают с местными жителями на литовском. Больше всего жалоб поступает из магазинов и аптек.

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"Наплыв беженцев из Украины изменил лингвистическую ситуацию в Литве, что вызывает беспокойство в обществе, появляются новые вызовы, которые нужно решать", - указал в документе Аудрюс Валотка.

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В марте 2024 года инспекция по языку начнет контролировать выполнение постановления правительства о владении литовским на соответствующих категориях. Если работодатель не сможет подать сертификат о сданном экзамене, инспекция и специалисты муниципалитетов примут меры воздействия.

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте встала на защиту прав беженцев из Украины, ее министерство намерено сделать все возможное, чтобы таких работодателей не преследовали.

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"Такой прямолинейный подход к работе удивляет, как отсутствие эмпатии к пострадавшим от войны людям. Я сама не говорю ни на украинском, ни на русском, но у меня ни разу не было проблем при общении с иноязычными поставщиками услуг, а пользуюсь я такими услугами еженедельно. Кроме того, невозможно не видеть, что многие люди уже разговаривают на литовском и вовсю пытаются это делать", — заявила министерша.

По ее словам, инспекторы вместо того, чтобы уделять внимание полицейским мерам, могли бы взять на себя инициативу и помочь людям, желающим выучить язык.

Валотка в свою очередь заявил, что позиция министра экономики его не удивляет, поскольку Минэкономики считает литовский язык помехой бизнесу.