Резников пригласил пилотов F-16 оборонять Украину от российской агрессии 10 апреля, 21:57 Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил пилотов истребителей F-16 присоединиться к иностранному легиону ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Медиацентра Украина.

«Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие (в войне — ред), иностранный легион готов открыть двери», — сказал Резников во время брифинга.

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Министр также предложил иностранным специалистам, которые умеют обслуживать западные САУ и танки, приехать работать в Украину.

По мнению Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.