Приговорённых к смертной казни в «ДНР» троих иностранных добровольцев освободили

22 сентября, 00:12
Поделиться:
Официальных комментариев в «ДНР» по этому поводу не давали (Фото:twitter.com/Spa_Eng)

Официальных комментариев в «ДНР» по этому поводу не давали (Фото:twitter.com/Spa_Eng)

Приговорённых к смертной казни в так называемой «ДНР» троих иностранных добровольцев освободили. Освобождению посодействовала Саудовская Аравия.

Об этом сообщило Саудовское информационное агентство.

Среди захваченных Россией в Украине пленных, которых освободили при содействии Саудовской Аравии, были британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.

Видео дня

https://twitter.com/Spa_Eng/status/1572654869659500550

Официальных комментариев в «ДНР» по этому поводу не давали.

9 июня подконтрольный Кремлю так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, защищавших Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и при попадании в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

Глава МИД Британии Лиз Трасс обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению из плена иностранных защитников Украины, которым кремлевский режим угрожает смертной казнью.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина расследует вынесение псевдосудом «ДНР» фиктивного приговора и принимает меры для того, чтобы все причастные к этому незаконному решению были привлечены к ответственности.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «приговор» иностранцам нужен России для внутренней пропаганды и не будет иметь юридических последствий.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ДНР Война в Украине Военнопленные ЛДНР Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X