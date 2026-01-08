В Британии отказались назвать количество военных, которых могут отправить в Украину после прекращения огня

8 января, 10:00
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Министр обороны Великобритании Джон Хили в Лондоне, 6 января 2026 года, в Лондоне (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Министр обороны Великобритании Джон Хили в Лондоне, 6 января 2026 года, в Лондоне (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался назвать количество военных, которых Лондон может отправить в Украину после прекращения огня, пишет Sky News.

Хили заявил, что не будет уточнять подробности в ответ на вопрос о количестве солдат, которые могут быть развернуты в Украине в рамках совместных обязательств с Францией.

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По его словам, указанная информация «только сделает [российского диктатора] Путина мудрее».

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Ранее газета The Times сообщала, что Великобритания направит в Украину около 7500 военных для контроля за выполнением потенциального мирного соглашения.

6 января в Париже закончилась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие представители Европы и Соединенных Штатов.

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По ее итогам Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 января заявлял, что Париж может развернуть «несколько тысяч» военных для выполнения миротворческих функций в Украине.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Великобритания Джон Хили иностранные военные в Украине Война России против Украины

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