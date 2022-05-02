Как янки воюют в Украине. За что сражаются иностранные добровольцы и кибер-воины — обзор западных СМИ 2 мая, 17:40 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Ред Тейлор, Алексис Антилла и Роб — американские добровольцы, которые воюют против российских оккупантов бок о бок с украинскими солдатами, — стоят возле больницы в городе Бровары Киевской области (Фото:Marko Djurica / REUTERS)

Десятки тысяч украинцев бегут с оккупированных Россией территорий. Тем временем, из-за границы на помощь Украине съезжаются опытные военные и волонтеры, а в интернете формируется целая армия онлайн-разведчиков. НВ публикует обзор западных СМИ.

Каждый день караваны автомобилей прибывают из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей в координационный центр в городе Запорожье. По подсчетам главы Запорожской ОГА Александра Старуха, с начала войны в Украине на подконтрольные Киеву территории выехали 150 тыс. жителей 700-тысячной области. Еще 100 тыс. украинцев приехали в Запорожье из окруженного Мариуполя. Журналист американской газеты The Wall Street Journal посетил Запорожье и пообщался с украинскими беженцами, которые рассказали ему о своих переживаниях и ситуации в родных городах и поселках.

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Как оказалось, один из самых больших их страхов — принудительная мобилизация в армию оккупантов. «Если они вас призовут, а ваша семья останется в заложниках, что вы сможете сделать? Это была одна из главных причин, почему мы уехали», — признается 46-летний Николай Мурашко из оккупированного села Васильевка Запорожской области.

Такую мобилизацию Россия уже проводит на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Между тем, в захваченных южных областях оккупанты формируют новые администрации из числа коллаборантов, вводят свои документы, валюту и программы обучения. Они также возвращают памятники Ленину, демонтированные с центральных площадей после 2014 года, убирают и закрашивают украинскую символику, вывешивают на общественных зданиях российские и советские флаги. 30 апреля оккупанты отрезали часть Херсонской области от мобильной связи и интернета, перерезав оптоволоконные кабели и отключив питание на базовых станциях. Таким образом, захватчик пытается скрыть от жителей региона правдивую информацию о ходе войны, отметили в украинском правительстве.

Своими действиями российские оккупанты сигнализируют, что намерены навсегда оставить под своим контролем оккупированные территории. Несогласных с таким сценарием местных жителей преследуют и подвергают репрессиям. Некоторые из них уже были вынуждены выступить на контролируемом Россией местном телевидении с раскаянием по поводу участия в проукраинских протестах и призывом сотрудничать с оккупантами. Еще сотни активистов остаются задержаны.

В такой ситуации мирные акции несогласия на оккупированных территориях становятся все более редким явлением. «Сначала российские спецслужбы разрешили протесты, чтобы изучить структуру сетей активистов, — объясняет Старух. — А потом задержали действительных организаторов — их либо избили, либо надавили на них, чтобы вынудить выехать на подконтрольную Украине территорию».

Активисты – не единственные мишени агрессора. В городе Энергодар Запорожской области оккупанты приходят домой к владельцам бизнеса, пытаясь заставить их возобновлять работу своих магазинов, ресторанов, гостиниц и ночных клубов, рассказывает местный предприниматель Иван.

«Они задерживают всех, у кого есть деньги, и держат их в своих подвалах, – говорит он. — Я знаю, что все равно уже потерял свой бизнес, так что не собираюсь открывать его для них».

Отдельный интерес для захватчиков представляет система образования. «Мы надеялись, что выдержим, но психологическое давление слишком велико. Мы не стали ждать, когда нас заставят преподавать на русском», — признается Сергей Алексеенко, преподаватель географии из Черниговского района Запорожской области, выехавший с оккупированной территории вместе с женой — учительницей начальных классов. Так же поступили еще семь из четырнадцати их коллег по школе. А вот заведующий районным управлением образования пошел на сотрудничество с оккупантами, рассказал Алексеенко. Такие сведения о коллаборантах в Запорожье собирают сотрудники полиции, которые опрашивают каждого из прибывающих сюда беженцев.

Между тем, еще одна собеседница издания — выехавшая из Каховки Земфира рассказывает о ситуации в Херсонской области. В ее городе повсюду развешаны российские флаги, гражданским приказано ходить по улицам в белых повязках, в магазинах заканчиваются продукты, а в аптеках почти нет лекарств.

«Мы чувствуем себя чужаками в городе, где родились», – делится женщина. По дороге в Запорожье, куда Земфира вместе с мужем добирались в течение двух дней, пьяные российские солдаты чуть не конфисковали их машину. «Сегодня утром на контрольном пункте, когда мы впервые увидели наш украинский флаг, мы просто не могли сдержать слезы», — признается она.

Истории с войны, но уже от иностранных волонтеров и добровольцев пересказывает информационное агентство Associated Press . На минувшей неделе во время боевых действий в Украине погиб, как считается, первый американский боец — бывший морской пехотинец 22-летний Вилли Джозеф Кансел. Точно неизвестно, сколько еще американцев противостоят агрессору бок о бок с украинцами и добровольцами из других стран. Но, несмотря на призывы американских властей к своим гражданам не ехать воевать и волонтерить в Украину, такие смельчаки все же находятся.

В их числе и офицер полиции Чикаго Гаррисон Йозефович. Вскоре после нападения России на Украину он уволился с работы и направился в зону конфликта. В настоящее время Йозефович возглавляет оперативную группу Янки, которая, по его словам, устроила более 190 добровольцев на разные роли, включая боевые, доставила почти 15 тыс. медицинских наборов, помогла переселить более 80 семей и доставила десятки паллет с едой и медикаментами на южный и восточный фронты.

«Мы не помогаем гражданским брать на себя какие-либо боевые роли, – подчеркивает Йозефович. — Мы только сопровождаем и подключаем добровольцев из числа бывших военных».

Уроженка Техаса Аня Осмон – одна из тех, кто сотрудничал с группой Янки. С 2009 по 2015 год она служила медиком в армии США, была в Ираке и Афганистане. В Украину Осмон прибыла 20 марта и некоторое время жила в лесу с другими членами Интернационального легиона. Она помогала доставлять военным антибиотики и противовоспалительные средства, ведь, по ее словам, после укрытия от воздушных атак в холодных окопах многие бойцы страдали от жара и бронхита.

«Я не могу игнорировать несправедливость, — объясняет американка свое желание и дальше помогать украинцам на передовой. — Никто не должен бояться».

Ее соотечественник Эдди Этью, 36-летний ветеран морской пехоты США, признается, что приехал в Украину, потому что просто не мог оставаться дома — в прибрежном Сан-Диего в штате Калифорния. Он оставил свою работу по краткосрочному контракту, пристроил кота к другу и, собрав средства на путешествие через фандрейзинговую онлайн-кампанию, две недели назад прибыл в Украину. Сначала работал в благотворительной организации, а теперь проходит обучение в Интернациональном легионе.

Этью признается, что был поражен подбором кадров в Легионе, ведь украинцы тщательно отсеяли неопытных и «военных туристов», которые не приносят пользу для подразделения, и выражает восхищение смелой нацией. «Я считаю, что они [украинцы] удивительно справляются, учитывая, что воюют с одной из самых больших армий в мире», — цитирует американца Associated Press.

Еще одна интернациональная сила, которая пытается помочь Украине и делает это прямо из своих гостиных — тысячи расследователей-любителей, которые отслеживают военные преступления и перемещения российских военных спомощью разведки на основе открытых источников (Open source intelligence, OSINT). С двумя такими расследователями пообщались журналисты интернет-ресурса немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle .

Один из них — Кайл Глен из Уэльса, который днем работает в сфере медицинских исследований, а вечером занимается расследованиями OSINT. Британец признается, что за последние полгода его хобби приобрело широкую популярность, а сам он ежедневно получает от журналистов запросы на интервью.

В Deutsche Welle так объясняют суть увлечения Глена: находя видео или изображение из зоны конфликта, OSINT-расследователь изучает их на предмет ориентиров, с помощью которых можно определить точное место зафиксированного события. Это позволяет проверить точность и достоверность фото- или видеоматериала. Известный пример разоблачения, сделанного с помощью метода OSINT, – материалы интернет-издания Bellingcat. В 2014 году его расследователи, используя изображения со спутника и мобильных телефонов, доказали, что пассажирский самолет MH17 был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса.

После 24 февраля пользователи TikTok с помощью видео из этой соцсети начали определять маршруты перемещения российской техники, а в приложении для знакомств Tinder – используя фальшивые профили, раскрывать личности российских военных неподалеку от границы с Украиной. Десятки тысяч фотографий и видеороликов с геопозицией ежедневно начали поступать в Министерство цифровой трансформации Украины через приложение Дія. «Они очень, очень полезны», – признает глава ведомства Михаил Федоров.

Активно приобщился к анализу событий в Украине и 20-летний Джастин Педен, студент из американского города Бирмингем в штате Алабама. Он никогда не бывал в Восточной Европе, но после аннексии Россией украинского Крыма заинтересовался этим регионом и принялся виртуально изучать захваченные территории на востоке Украины. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он выискивает в интернете спутниковые изображения, траектории полетов и видео TikTok и затем делится своими выводами по поводу перемещения войск и точных координат ракетных атак со своими 255 тыс. подписчиков в Twitter, где ведет страницу под ником Intel Crab. Американец признается, что мечтает, чтобы в будущем его твиты использовали в качестве доказательств в международном уголовном суде.

По словам Алексы Кениг, исполнительного директора Центра по правам человека в Калифорнийском университете в Беркли, такая мечта вполне осуществима. «Группы в Международном уголовном суде – как адвокатские, так и следовательские – действительно начали исследовать потенциал расследований на основе открытых источников», – подтверждает она в интервью Deutsche Welle. Однако, чтобы материалы OSINT-расследований можно было использовать в суде, они должны быть собраны, обработаны и сохранены по определенным стандартам. Их Кениг вместе с другими юристами, следователями, правозащитниками и журналистами собрала в едином документе – Протоколе Беркли.

Есть в сфере OSINT-расследований и еще одна оговорка: назвать себя таким расследователем и публиковать данные может кто угодно, и в отличие от зарегистрированных медиа, он (или она) не будет нести никакой ответственности за ложную или манипулятивную информацию, предупреждает Глен.

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