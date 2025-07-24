BBC, Reuters и AP заявили, что их журналисты голодают в секторе Газа

Израильский солдат стоит рядом с посылками с гуманитарной помощью, которые ожидают доставки в Газу из Израиля (Фото: REUTERS/Amir Cohen)

Американские, британские и французские медиа Reuters, ABC News, AP, BBC и AFP заявили, что их журналисты в секторе Газа голодают . Об этом говорится в совместном заявлении изданий, которое опубликовало BBC в четверг, 24 июля.

Как сказано в заявлении, сейчас журналисты сталкиваются с теми же «ужасными обстоятельствами, что и те, о ком они освещают события».

«Журналисты испытывают много лишений и трудностей в зонах боевых действий. Мы глубоко обеспокоены тем, что угроза голода теперь является одной из них», — говорится в заявлении.

Кроме этого, Reuters, ABC News, BBC и AFP призвали Израиль поставлять продукты питания для жителей сектора Газа.

20 июля ЦАХАЛ объявил о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала — районе в центре сектора Газа. Ранее израильская армия не применяла здесь сухопутное наступление.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ начал наземную и воздушную операцию в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

7 июля BBC написало, что группировка ХАМАС потеряла контроль над около 80% территории сектора Газа. 5 июля группировка заявила, что в «позитивном духе» ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и готова начать переговоры о реализации соглашения.

6 июля стало известно, что Израиль отправит делегацию в Катар для переговоров о возможном соглашении об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, несмотря на требования ХАМАС, которые считаются «неприемлемыми».