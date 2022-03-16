Дыры российской армии. Почему оккупанты терпят существенные потери и какое вооружение крайне необходимо Украине — обзор иностранных СМИ 16 марта, 12:13 Цей матеріал також доступний українською Одна из проблем российской армии — недофинансирование сухопутных войск, предполагает Мик Райан, стратег и генерал-майор австралийской армии в отставке. На фото — российский танк в Волновахе Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Австралийский военный анализирует упущения реформ в армии РФ, а британские журналисты анализируют потребности Украины в оружии. Обзор материалов иностранной прессы от НВ.



В марте 2017 года глава Генштаба военных сил РФ написал статью о том, как трансформируется российская армия, чтобы быть способной «воевать в современных условиях». Одна из идей этой статьи — о том, что победу всегда обеспечивают не только материальные, но и моральные ресурсы людей, «их единство и желание всеми силами противостоять агрессии». Именно единство и желание противостоять агрессии, которые в последние недели проявляют украинцы, потопили хваленые российские вооруженные силы, иронизирует в своем материале для австралийской телерадиовещательной корпорации ABC Мик Райан , стратег и генерал-майор австралийской армии в отставке. И тут же добавляет: теперь к военным реформам, проведенным Россией в последнее десятилетие, возникает немало вопросов.

С 2008 по 2012 годы РФ избавилась от многих военных структур, которые получила в наследство от Советского союза. Позже там внедрили национальную программу по вооружению, вооруженные силы были реорганизованы, высокий приоритет получили совместные учения, лучшая подготовка и замена военнообязанных контрактниками. Вместе с уроками, усвоенными во время войны в Сирии, и значительным количественным преимуществом российского войска над украинским это должно было обеспечить России победную комбинацию в войне против Украины. Но что-то пошло не так.

Увлекшись идеями о новых правилах современных войн, где невоенные средства якобы имеют большую силу, чем связанные с вооружениями, российские военачальники забыли о базовых основах сухопутного боя: комбинированное оружие, интеграция воздух-земля, ближний бой и хорошее лидерство — это все, чего российские войска не продемонстрировали в Украине, перечисляет Райан.

С одной стороны, глава Кремля Владимир Путин мог не знать о недостатках своей армии из-за ложных данных, которые получал от своих разведчиков. Кроме того, российское военное руководство могло поставить неправильные цели по поводу эффективности армии в ХХІ веке, предполагает автор. Еще одна возможная проблема — недофинансирование сухопутных войск из-за сосредоточенности на «противостоянии авиационному превосходству Запада». Австралийский военный убежден: нарушение баланса инвестиций в сухопутные, воздушные, морские, информационные и кибер-силы может иметь катастрофические последствия. Ведь вызов современности состоит как раз в том, что армиям приходится сражаться на всех этих фронтах одновременно.

«Да и вообще сложно понять, куда пошли российские инвестиции за последнее десятилетие, кроме как на некоторую новую технику, многое из которой уже захватили украинские солдаты (и фермеры)», — отмечает Райан.

О неудачах российской армии в Украине пишет и британский журнал The Economist . По подсчетам Стейна Митцера и его коллег, которые ведут блог Oryx, где анализируют фото- и видеодоказательства потерь военной техники на войне в Украине, за почти три недели украинцы уничтожили, повредили или захватили по меньшей мере 1.054 единицы российской техники. Это примерно в четыре раза превышает потери ВСУ. Такие данные могут быть не совсем точными, но все же дают пищу для размышлений.

Если Россия и победит, то, скорее всего, из-за своего количественного преимущества, пишет издание. По подсчетам, которые еще до войны сделали в лондонском аналитическом центре Международный институт стратегических исследований, Россия располагала 15.857 боевыми бронированными машинами, а Украина — всего 3.309. В настоящее время доказанные потери Украины составляют около 6% бронетехники. Но при этом Россия потеряла всего 4% от своего арсенала. Это указывает на уязвимую позицию Украины в будущих боях, и именно поэтому украинское правительство отчаянно пытается обеспечить продолжение поставок вооружения в страну.

Особое значение имеют поставки техники, способной уничтожать российскую артиллерию. Если Украина не будет получать большее количество такого вооружения, линия фронта переместится в глубь городов, что чревато масштабным кровопролитием, предупреждают в другом британском издании The Guardian . Ужасные последствия артиллерийских ударов, которые часто попадают в гражданские объекты, уже ощутили на себе города Мариуполь и Харьков. Украинские военные снабжены противотанковым и зенитным оружием, однако им, похоже, не хватает защиты против массированных артиллерийских обстрелов.

«Российский артиллерийский и контрбатарейный огневой арсенал все еще превосходит украинские [оборонительные] возможности, поэтому Украина, вероятно, будет в проигрышной позиции во время любых традиционных артиллерийских дуэлей, в которых она примет участие», — цитирует The Guardian Ника Рейнольдса, специалиста по сухопутной войне из аналитического центра Royal United Services Institute. Другими словами, у украинских сил мало шансов на победу в перестрелках на большом расстоянии.

Чтобы переломить ситуацию, Запад должен поставлять в Украину технику, с которой имели дело военные ВСУ — например, американские противоартиллерийские радары AN/TPQ-36, пишет издание. В 2019 году США передало Украине 13 таких радаров, а через неделю после начала войны Нидерланды добавили к ним еще пять. Если западные партнеры не хотят обеспечивать Украину более тяжелым вооружением, что может сравниться с тем, которое имеет Россия, украинцам придется совершать рискованные рейды к местам расположения вражеской артиллерии или «пробив дыру в зонтике российской воздушной обороны», уничтожать российскую технику с привлечением большего количества турецких Байрактаров.

Пока же, какой бы полезной ни была западная контрартиллерийская техника, эффекта от нее явно мало. За две недели осады Мариуполя в городе погибли около 2,5 тыс. гражданских.

Правда, украинские вооруженные силы могут ощутимо ослабить численное преимущество России, отступая в города. Но это приведет к еще более ужасной войне на истощение в городских условиях, констатирует издание. Если только члены НАТО не захотят резко увеличить текущие поставки вооружения, чтобы прекратить обстрелы.

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