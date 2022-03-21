«Война достигнет пика в течение недели». Каковы ближайшие перспективы и опасности, и в чем заключается сила Украины — обзор иностранных СМИ 21 марта, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Участники акции протеста в Херсоне призывают колонну российских военных возвращаться домой, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS)

Американские эксперты взвешивают российские шансы на победу и приходят к выводу: оккупантам Украину не победить. НВ публикует обзор западной прессы.



Сможет ли Украина победить и чего это ей будет стоить? Эти два насущных вопроса задали экспертам журналисты NPR , Национального общественного радио США, которое является крупнейшей некоммерческой сетью радиостанций Америки.

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Учитывая собственный опыт, сообщения о дефиците снабжения и живой силы у российских войск, а также нарастающий эффект от экономических санкций Запада, война в Украине достигнет пика в ближайшую неделю. Такое мнение высказал генерал США Бен Ходжес, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA). При этом бывший командующий войсками США в Европе подчеркнул: западным партнером стоит «срочно» оказать Украине большую поддержку для противостояния России.

Что касается дальнейшего развития событий, то другой эксперт CEPA Стивен Хоррелл описал изданию неутешительный сценарий «неполной победы», когда Россия сохранит контроль над Крымом и востоком Украины и вооруженное противостояние превратится в замороженный конфликт. Для России это будет определенным успехом, ведь позволит угнетать Украину экономически и удерживать ее от «полной реализации своего национального потенциала», а также не позволит ей стать частью Европейского союза и вступить в НАТО.

«Однако на данном этапе, учитывая успех, который мы наблюдаем за [более чем] три недели [защиты Украины], являются ли эти условия приемлемыми для Украины? Мне кажется, это может быть не так».

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Другое американское издание VOX в своем материале о новой опасной фазе войны в Украине подчеркивает: чем дольше и настойчивее украинцы сопротивляются, тем вероятнее, что Россия применит более агрессивную тактику для достижения своих целей. Уже сегодня ряд украинских городов подверглись безжалостным атакам. Война в городских условиях особенно ужасна, поскольку в эпицентре боев постоянно оказываются гражданские, которые не смогли эвакуироваться. В свою очередь Россия в собственной военной тактике проявляет полное безразличие к необходимости защиты гражданского населения — как это уже было во время войн в Сирии и Чечне.

Город, битва за который будет ключевой в этой войне, — Киев. И некоторые эксперты предполагают, что Россия может в ней победить, особенно если агрессору удастся отрезать столицу от поставок. Впрочем, даже такой военный успех не будет означать победу России в войне, подчеркивает издание. Ведь после этого в Украине может возникнуть повстанческое движение, а в России политическая цена войны способна пошатнуть режим Путина.

Президент США Джо Байден уже очертил войну в Украине как битву между демократией и тиранией. Следует признать, что такая далеко не безосновательная формулировка усложняет работу дипломатов, которые должны найти путь, чтобы убедить Путина закончить войну. Но несмотря ни на что, переговоры должны продолжаться, ведь возможности дипломатического разрешения конфликта еще не исчерпаны, утверждает Гэвин Уайльд, бывший директор по России, Балтии и Кавказу в Совете национальной безопасности США.

«В этой головоломке, постигшей нас с Россией, мы должны с ними [россиянами] говорить. Ибо на карту поставлена жизнь», — подчеркивает он.

Между тем, британский журнал The Economist в своем материале «Украина продолжает бороться» констатирует: несмотря на продолжение переговоров, конца войны в Украине не видно. Издание указывает на поразительное отличие в тональности выступлений украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Незадолго до выступления первого перед сенатом США 16 марта, Путин в своем видео-обращении к россиянам пообещал, что «пятая колонна и предатели» будут выплюнуты «как мошки, влетевшие в рот [российскому народу]».

«Я убежден, что такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну [и] сплоченность», — заметил диктатор в духе фашистской риторики.

«Пока Зеленский обращается к своим слушателям от имени всех украинцев, Путин настраивает россиян против россиян», — подытоживает The Economist.

Тем временем украинские войска держатся непокорно, уверенно и стойко, удивляя своими успехами западных наблюдателей. Однако их подстерегает опасность. В частности, большим риском является захват Кривого Рога, к которому несмотря на свои неудачи в Николаеве, приближаются российские войска. В случае, если россиянам удастся пройти этот промышленный город, угроза нависнет над Днепром, где находятся стратегически важные переправы через одноименную реку. Если при этом агрессор сможет прорваться мимо Харькова и двигаться на юг, украинские силы — а именно войска Операции объединенных сил, составляющие значительную часть регулярной армии страны, — могут оказаться зажатыми в тисках врага.

И все же у Украины есть преимущество, которое заключается в решительных настроениях ее народа, подчеркивает The Economist. Ведь украинцы призывают своего лидера Зеленского биться до конца, в то время как определяющими для положения Путина является внутренняя ситуация в стране и отношение к ней россиян. И оба эти фактора становятся все более неблагоприятными для него.

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