«Не действует Женевская конвенция». Медведев пригрозил «денацификацией» иностранцам, воюющим за Украину 20 апреля, 06:19 Цей матеріал також доступний українською Медведев назвал добровольцев Иностранного легиона Украины «наемниками» (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Женевская конвенция не распространяется на иностранцев, которые воюют за Украину против российских захватчиков.



Чиновник страны-агрессора в Telegram пояснил это тем, что легионеры ВСУ — это «наемники», отметив, что для РФ они «никакие не добровольцы».

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«Настоящие добровольцы — это французский полк Нормандия — Неман, 1 и 2-я армии Войска польского, участвовавшие вместе с нами в Берлинской операции в 1945 году, 1-й Чехословацкий армейский корпус, сражавшийся плечом к плечу с Красной армией в годы Великой Отечественной войны (Второй мировой войны — прим. НВ)», — считает Медведев.

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По его словам, иностранцы прибыли в Украину воевать за деньги, назвав их «профессиональными убийцами со сломанной психикой» со всякими «нацистскими примочками».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ пригрозил, что иностранцам, которые воюют на стороне Украины, «придётся сполна ответить за свои действия, если останутся в живых».

«Поэтому иностранные наёмники в Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь», — резюмировал Медведев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину прибыли опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, чтобы войти в состав интернационального легиона на фоне полномасштабного вторжения России.



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