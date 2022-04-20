«Не действует Женевская конвенция». Медведев пригрозил «денацификацией» иностранцам, воюющим за Украину

20 апреля, 06:19
Цей матеріал також доступний українською
Медведев назвал добровольцев Иностранного легиона Украины «наемниками» (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Медведев назвал добровольцев Иностранного легиона Украины «наемниками» (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Поддержи НВ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Женевская конвенция не распространяется на иностранцев, которые воюют за Украину против российских захватчиков.

Чиновник страны-агрессора в Telegram пояснил это тем, что легионеры ВСУ — это «наемники», отметив, что для РФ они «никакие не добровольцы».

Читайте также:
Известный американский военный эксперт присоединился к украинскому Интенациональному легиону

«Настоящие добровольцы — это французский полк Нормандия — Неман, 1 и 2-я армии Войска польского, участвовавшие вместе с нами в Берлинской операции в 1945 году, 1-й Чехословацкий армейский корпус, сражавшийся плечом к плечу с Красной армией в годы Великой Отечественной войны (Второй мировой войны — прим. НВ)», — считает Медведев.

Видео дня
Читайте также:

Американский доброволец Пол помогает украинцам отбивать атаки россиян с первого дня войны в составе Грузинского легиона (Фото:DR) Американское подкрепление. Десантник из Техаса, воевавший в Ираке, объясняет, почему теперь защищает Украину

По его словам, иностранцы прибыли в Украину воевать за деньги, назвав их «профессиональными убийцами со сломанной психикой» со всякими «нацистскими примочками».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ пригрозил, что иностранцам, которые воюют на стороне Украины, «придётся сполна ответить за свои действия, если останутся в живых».

«Поэтому иностранные наёмники в Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь», — резюмировал Медведев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину прибыли опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, чтобы войти в состав интернационального легиона на фоне полномасштабного вторжения России.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Дмитрий Медведев Добровольцы Легионеры Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X