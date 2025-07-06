Беспилотники, ИИ, кибербезопасность. Сибига призвал партнеров инвестировать в украинские технологии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров больше вкладываться в украинские технологии (Фото: REUTERS/Kaan Soyturk)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров больше инвестировать в украинские технологии и помогать Украине в производстве.

Об этом он написал в соцсети Х в воскресенье, 6 июля.

Сибига отметил, что Украина является технологически передовой страной, которая преуспела в области беспилотников, боевого искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровом управлении, банковском деле.

«Мы призываем партнеров инвестировать больше в украинские технологии и помогать нам в массовом производстве наших лучших инноваций. Это взаимовыгодное партнерство: те, кто помогают нам сейчас, получат прямую выгоду от наших инноваций в будущем», — отметил министр.

Он также отметил необходимость усилить санкции против России, в частности сократить доходы от нефти и прекратить доступ к технологиям.

«Каждый микрочип, в котором отказали Москве, — это спасенная жизнь. Россия должна быть лишена всех ресурсов для своей военной машины… Расширим технологический разрыв между свободой и тиранией, превратив инновации в щит. Не только для Украины, но и для всего трансатлантического сообщества», — заявил Сибига.

23 июня правительство Великобритании сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер достигли соглашения, которое предусматривает обмен технологическими данными с украинского фронта с британскими производителями оборонной продукции.