Огрызко о «мирных инициативах» Вашингтона: Американцы показывают, что они на стороне России

12 ноября, 23:01
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Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Москве, 12 ноября 2026 года (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool via REUTERS)

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Москве, 12 ноября 2026 года (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool via REUTERS)

Автор: Власта Лазур

Инициативы спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, как и некоторые заявления президента США Дональда Трампа и «олешковская операция» под эгидой его супруги Мелании, являются подыгрыванием стране-агрессору России. Такое мнение в эфире Radio NV высказал министр иностранных дел Украины (2007–2009) Владимир Огрызко.

Озвученные в СМИ идеи изменить территориальные границы Донецкой области или восстановить комиссию «Россия — НАТО» украинский дипломат назвал бредом.

«С какой стати европейские страны вдруг согласятся на возобновление переговоров в рамках этого формата? Что-то изменилось? Россия ушла из Украины, Россия прекратила преступления, которые международные комиссии классифицируют как геноцид? — сказал он. — Здесь вопросы возникают прежде всего к американским так называемым посредникам, которые на самом деле никакими посредниками не являются, а занимают позицию России. И даже этот совершенно абсурдный вариант — определить новые административные границы Донецкой области, чтобы Путину было легче заявить о своей победе, — это же просто очередной очевидный подыгрыш России. Американцы показывают, что они на стороне России, что они защищают Россию».

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По мнению Огрызко, слова Трампа о том, что Россия «не делает ничего особенного» в Украине, выходят за рамки морали. А эвакуация гражданских лиц из Олешек, которую в Штатах преподнесли как важный шаг к миру, создала серьезные проблемы для Сил обороны, отмечает экс-министр.

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«Да, спасли несколько сотен человек. Но почитайте, что говорят наши военные. А они говорят, что мы целый год бились за то, чтобы выбить эту москальскую орду с определенной территории, а они за эти три дня восстановили то, на что ушел год работы. Так возникает вопрос: кому помогает госпожа Мелания Трамп?» — отметил Огрызко.

О том, что Кушнер хочет возродить модель Совета «НАТО — Россия» в рамках усилий по прекращению войны, 7 ноября написала газета Washington Post. Европейские чиновники заявили изданию, что этот вопрос можно обсуждать только после завершения войны.

https://www.youtube.com/watch?v=QHcjGE3sgIM

10 ноября издание The Economist сообщило, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей ради завершения войны — якобы для того, чтобы Путин мог заявить о своей «победе» и захвате Донбасса. Украинский источник, близкий к переговорному процессу, сообщил The Telegraph, что «делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок касательно каких-либо территорий, оккупированных Россией».

1 ноября первая леди США Мелания Трамп сообщила, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области, проведенная под ее эгидой, прошла успешно: была обеспечена эвакуация почти 800 человек. Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди орденом княгини Ольги. В то же время начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что российские оккупационные войска воспользовались режимом прекращения огня в Олешках для восстановления укреплений, проведения ротации и доставки дополнительного вооружения.

Теги:   Украина-США Война России против Украины Радио NV мирные переговоры Олешки

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