Огрызко о «мирных инициативах» Вашингтона: Американцы показывают, что они на стороне России

Инициативы спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, как и некоторые заявления президента США Дональда Трампа и «олешковская операция» под эгидой его супруги Мелании, являются подыгрыванием стране-агрессору России. Такое мнение в эфире Radio NV высказал министр иностранных дел Украины (2007–2009) Владимир Огрызко.

Озвученные в СМИ идеи изменить территориальные границы Донецкой области или восстановить комиссию «Россия — НАТО» украинский дипломат назвал бредом.

«С какой стати европейские страны вдруг согласятся на возобновление переговоров в рамках этого формата? Что-то изменилось? Россия ушла из Украины, Россия прекратила преступления, которые международные комиссии классифицируют как геноцид? — сказал он. — Здесь вопросы возникают прежде всего к американским так называемым посредникам, которые на самом деле никакими посредниками не являются, а занимают позицию России. И даже этот совершенно абсурдный вариант — определить новые административные границы Донецкой области, чтобы Путину было легче заявить о своей победе, — это же просто очередной очевидный подыгрыш России. Американцы показывают, что они на стороне России, что они защищают Россию».

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По мнению Огрызко, слова Трампа о том, что Россия «не делает ничего особенного» в Украине, выходят за рамки морали. А эвакуация гражданских лиц из Олешек, которую в Штатах преподнесли как важный шаг к миру, создала серьезные проблемы для Сил обороны, отмечает экс-министр.

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«Да, спасли несколько сотен человек. Но почитайте, что говорят наши военные. А они говорят, что мы целый год бились за то, чтобы выбить эту москальскую орду с определенной территории, а они за эти три дня восстановили то, на что ушел год работы. Так возникает вопрос: кому помогает госпожа Мелания Трамп?» — отметил Огрызко.

О том, что Кушнер хочет возродить модель Совета «НАТО — Россия» в рамках усилий по прекращению войны, 7 ноября написала газета Washington Post. Европейские чиновники заявили изданию, что этот вопрос можно обсуждать только после завершения войны.

10 ноября издание The Economist сообщило, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей ради завершения войны — якобы для того, чтобы Путин мог заявить о своей «победе» и захвате Донбасса. Украинский источник, близкий к переговорному процессу, сообщил The Telegraph, что «делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок касательно каких-либо территорий, оккупированных Россией».

1 ноября первая леди США Мелания Трамп сообщила, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области, проведенная под ее эгидой, прошла успешно: была обеспечена эвакуация почти 800 человек. Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди орденом княгини Ольги. В то же время начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что российские оккупационные войска воспользовались режимом прекращения огня в Олешках для восстановления укреплений, проведения ротации и доставки дополнительного вооружения.