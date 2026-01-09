«Нашли консенсус»: глава МИД Чехии заявил о продолжении инициативы по поставкам снарядов Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в Киеве, 9 января 2026 года (Фото: МИД Украины)

Чехия продолжит инициативу по поставкам снарядов в Украину, заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка во время визита в Киев в пятницу, 9 января, пишет РБК-Украина .

«Рад, что нам удалось найти консенсус, который обеспечит продолжение инициативы по боеприпасам», — сказал Мацинка в Киеве на совместном с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой брифинге.

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Он также рассказал, что Сибига сообщил ему детали относительно переговорного процесса с американской стороной. Чехия видит, что Украина очень заинтересована в мире, добавил Мацинка.

Петр Мацинка 9 января впервые прибыл в Украину после назначения главой МИД Чехии. Его поезд в Киев опоздал из-за российской массированной атаки.

16 декабря 2025 года министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Чехия профинансировала поставки Украине 760 тысяч артиллерийских снарядов в рамках своей инициативы.

В январе 2026-го премьер Чехии Андрей Бабиш после встречи коалиции желающих в Париже заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины может продолжаться, но только если ее будут финансировать другие страны.