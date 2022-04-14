Премьер-министр Литвы поддержала возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО и ответила на угрозы России 14 апреля, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Ингрида Шимоните (Фото:Valsts kanceleja/State Chancellery/www.flickr.com)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, комментируя угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева в адрес НАТО, заявила, что подобные высказывания России — не новость.

Об этом сообщает The Guardian.

«То, что Россия угрожает, это не новость. Калининград — очень милитаризованная зона, она была таковой на протяжении многих лет, и она находится в Балтийском регионе», — сказала она.

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По ее словам, присутствие Финляндии и Швеции в качестве членов НАТО «значительно укрепит и альянс, и эти страны, и нашу безопасность».

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«Как только такое решение будет объявлено, а я надеюсь, что оно будет объявлено, я думаю, что у стран Балтии будет очень серьезная причина приветствовать его», — сказала она.



Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Издание Times со ссылкой на источники писало, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе стало «темой для разговоров и многочисленных встреч» на переговорах министров иностранных дел НАТО.

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