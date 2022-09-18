Как победить РФ в информационной войне. Три вопроса экспертам о проекте «Информационный Рамштайн» 18 сентября, 10:05 Спецпроект В России ТВ превращает людей в зомби (Фото:Pixabay)

Для противодействия российской дезинформации и пропаганде необходимо объединять усилия всех цивилизованных государств, говорят в Министерстве культуры и информационной политики. Там предложили создать единый информационный фронт Украины и стран-союзниц, получивший название «Информационный Рамштайн».



Проект в поддержку «Информационного Рамштайна» в двух частях подготовлен МКИП специально для НВ.

ЗДЕСЬ. Вторая часть. Первую читайте

Вопросы проекта:

1. Почему создание «Информационного Рамштайн» сейчас вы считаете чрезвычайно важным?

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2. Самые актуальные совместные задачи Украины и цивилизованного мира в этой фазе информационной войны?

3. Основные усилия западного мира были пока что сосредоточены на прекращении доступа к российским медиа, а не на построении собственной контрпропагандистской стратегии. Что должно быть тремя китами этой стратегии, по вашему мнению?



Евгений Головаха психолог, социолог и общественный деятель, доктор философских наук, профессор, директор Института социологии НАН Украины

1. Инициатива актуальна и по первой позиции — поддержка независимых медиа, и по второй — контрпропаганда. В Украине сейчас действительно ощущается острая проблема финансовой поддержки независимых медиа, которые являются важнейшим элементом сопротивления, а затем, после победы, и восстановления Украины. Нужно прилагать усилия и найти понимание у западных партнеров. Все сегодня идет, прежде всего, на оборону. И дело государства — отстаивать интересы независимых СМИ, поддержать их важную работу.

Что касается второго момента, стратегии противодействия российской дезинформации, то я считаю, к сожалению, мы пока проигрываем. Война с Россией началась как информационная, затем перешла в экономическую плоскость, еще позже стала гибридной, а теперь переживаем горячую фазу. Я всегда акцентировал внимание на том, что Россия способна на системное насилие. Одним из средств системного насилия является навязывание информации, которая расчеловечивает противника. А те, кто постоянно пользуется искривленной информацией, превращаются в послушных исполнителей воли правящей верхушки. Российские политики — профессиональные пропагандисты, имеющие исторический опыт осуществления последовательного имперского влияния на массовое сознание. Мы этого не умеем. Мы вообще упустили первые стадии информационной войны. А теперь нам следует думать о том, как вернуть инициативу и противостоять этому огромному вреду и в России ( потому что там большинство населения превращено в зомби или людей, которые просто боятся иметь собственное мнение, что-то высказываать), и в Европе.

2. Я уверен, что мы можем разработать систему антипропагандистского влияния, которая, во-первых, базировалась бы на охвате всех сфер жизни, не только войны. Во-вторых, она должна охватывать все страны, являющиеся нашими союзниками. Мы должны ко всем обращаться и подчеркивать, что российская пропаганда построена на методах, известных еще со Второй мировой войны, которые применялись Геббельсом и другими. Но российская пропаганда не только позаимствовала у нацистов средства воздействия на массы, но и помножила все на огромные средства, которых у Геббельса не было. Принципы тоталитарной пропаганды, помноженные на невероятные деньги — это очень страшное оружие.

Интерес наших союзников не в том, чтобы поддерживать украинцев как хороших людей, защищающих свою страну от агрессии. Он прежде всего состоит в том, чтобы их страны не стали жертвами новой агрессии со стороны современной России, чтобы их граждане не стали тоталитарными зомби. Наша задача — методично и настойчиво разъяснять это. Поэтому нужна системность.

3. Три принципа, на которых должна строиться новая контрпропагандистская кампания.

Первый — историчность. Украинцы на собственной шкуре почувствовали, что такое Россия. Нас убивают. И даже несмотря на это, в Украине под влиянием российской пропаганды остается, по данным опросов, где-то 8−10 процентов пророссийски настроенных граждан. Отмечу как социолог, что таких даже больше, где-то 15−20 процентов, потому что далеко не все готовы в условиях войны, когда все черно-белое, высказывать свое мнение, если оно противоречит мнению подавляющего большинства. Потому контрпропаганда нужна и в Украине, хотя нам будет проще справиться с остатками пророссийских настроений, учитывая непосредственный опыт восприятия российского нашествия.

Однако многие европейцы забыли, что такое Россия, что страна-агрессор — преемница Советского Союза. Последняя война на континенте была давно. Чехия и Германия кое-что из истории прошлого столетия вспомнили. А венгры, например, нет. Поэтому миссия украинцев — напомнить уроки истории, нужно серьезно работать с такими странами как Венгрия, Сербия…

Принцип историчности нужно демонстрировать, проводить параллели между современностью и временами ордынского нашествия. Вспомним, как в 1236 году начался Великий поход на Запад. До сих пор историки спорят, сколько монгольских и их союзных войск отправилось в этот грандиозный тур, но этих сил было достаточно, чтобы за шесть лет победно пройти от Волжской Булгарии (ныне Казань) почти до Венеции и Адриатического моря! Русские княжества, Польша и Венгрия, Закавказье и германские земли, Хорватия и Австрийское герцогство, Босния, Сербия и Болгария пали перед монголами. Это была опасность для всей Европы, и нужно напомнить, что принципы политической организации Орды воспроизводятся в РФ. Она также является и наследницей принципов византийской политики. Россия их взяла на вооружение, совершенствуя в течение столетий. Некоторые европейцы сейчас не очень-то понимают, зачем им переживать за Мариуполь или Херсон. Вот почему так важно о принципе историчности упорно им напоминать, о том, что Россия является преемницей империй — от Орды до СССР — не только формально, но и по своей политической и морально-психологической сущности.

Следует четко разъяснять исторические корни и преемственность зла.

Второй принцип — очеловечивание украинцев. Россияне последовательно нас расчеловечивали в глазах собственного населения, навешивая всяческого рода нацистские ярлыки. То же самое они пытаются через своих агентов влияния навязать всему миру. Интересный социологический аспект: согласно исследованиям Левада-центра за 2014—2015 годы, украинцы даже после 2014-го лучше относились к россиянам, чем россияне к украинцам. Хотя это россияне напали на нас, это они нам навредили. В контексте противодействия российской пропаганде нам следует приводить больше примеров человеческого поведения украинцев в бесчеловечных условиях. К сожалению, наша украинская контрпропаганда таких сюжетов почти не использует. Надо на этом особо акцентировать.

Принцип очеловечивания будет хорошо работать через визуальную, даже художественную выразительность. Один визуально корректно переданный факт стоит десятка страниц текста. Большинству людей трудно оперировать длинными текстами, и для лучшего восприятия информации больше заходит картинка. Это нужно учитывать. Как вы думаете, почему у американцев так популярен жанр комиксов? Легкое восприятие.

Очеловечивание с визуальной выразительностью будет эффективно работать. Надо активно приобщать художников. Украинцы, в отличие от агрессора, сохраняют человечность даже в тяжелых условиях.

Третий принцип — авторитетность источника информации. Мы должны привлекать самых авторитетных людей в мире, Европе, Украине, даже России. Это делается стихийно, а нужно это делать системно.

Якуб Форст-Батталья австрийский дипломат, посол, историк и филолог-славист. Директор Австрийского культурного форума в Украине (2011-2015)

1. «Информационный Рамштайн», несомненно, станет эффективным инструментом распространения объективной и регулярной информации о войне в Украине, одновременно — инструментом противодействия ложным и фейковым новостям и общему отношению некоторых людей на Западе, готовых принять логику кремлевской пропаганды. Например, тех персоналий, которые выступают за прекращение санкций ЕС и готовы принять претензии Москвы на доминирование в «русском мире» за пределами территории Российской Федерации в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.

2. Наиболее актуальная задача — серьезно и аргументированно объяснить, что исторически, политически и юридически повлекло за собой вторжение России в Украину, каковы истоки нынешней агрессии России и право Украины на самооборону, независимость и самоопределение.

3. Структурирование надежной справочной информации, сосредоточенной на ведущих медиа во всех европейских государствах, странах ЕС вне НАТО, на Ближнем Востоке, в Азии, а также в некоторых странах Африки и Латинской Америки, Австралии, в дополнение к обычному ежедневному отчету о событиях в Украине. Это была бы уместная стратегия, чтобы показать, насколько неоимпериалистический экспансионизм неприемлем в демократическом и миролюбивом международном сообществе.

Я желаю успеха мужественному народу Украины, которого невозможно победить!

Николай Кулинич дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины

1. Современный глобальный цивилизационный кризис, вызванный агрессией России против Украины, объективно мотивирует объединение усилий стран, исповедующих демократические ценности и свободы в противостоянии пропагандистской лжи, фальсификациям и фейкам, которые генерирует российский режим при поддержке стран тоталитарного направления. Фактически все информационное глобальное пространство стало ареной борьбы двух мировоззрений — демократического и тоталитарного агрессивного. Это обусловило необходимость консолидации интеллектуальных сил «Объединенного Запада» и Украины против пропагандистской машины Москвы и ее приспешников.

Подобное объединение усилий могло бы происходить по организационному алгоритму того военно-политического процесса, который мы условно называем «Рамштайн». Данный процесс является высшей формой объединения сил и ресурсов, создающих механизм противодействия российской агрессии.

Сдерживающим фактором на пути формирования «Информационного Рамштайна», как ни парадоксально это звучит, является реализация принципов безусловной свободы слова и независимости информационной политики главных участников сопротивления пропагандистской кампании агрессора. Независимость, «суверенизация» деятельности западных СМИ во многом усложняют процесс унификации платформы противодействия московским фейкам, фальсификациям и информационным провокациям.

2 и 3. Объединение организационных усилий по созданию «Информационного Рамштайна» следует начать с простых вещей, как то: создание многосторонней системы верификации источников информации, на которых основаны сообщения Москвы; проведение совместных журналистских расследований фактов, запущенных в обращение пропагандистской машиной и т. п.

Актуальной совместной задачей Украины и цивилизованного мира в этой фазе информационной войны было бы открытие сети корреспондентских пунктов ведущих западных СМИ в Украине, в частности, в Киеве, методикой которых должно стать освещение правдивой картины российской агрессии в Украине и ее последствий в реальных условиях с места событий. Как показывает практика, информационное «покрытие» войны из Москвы объективно вводит в заблуждение мировое общественное мнение, поскольку во многом базируется на источниках российской пропаганды.

Еще одним «китом» этой антипропагандистской стратегии должна стать материально-техническая помощь Запада в усовершенствовании информационной сети с участием украинских СМИ. Такая помощь должна включать укрепление технической базы украинских информационных источников, стажировку украинских журналистов в ведущих медиа Запада и налаживание профессиональных отношений между ними. Это в значительной степени способствовало бы созданию объективных условий для качественного, правдивого и беспристрастного информирования цивилизованного мира о событиях в Украине и вокруг нее.

Сергей Сумленный политолог (Берлин), глава представительства Фонда Белля в Украине (2015—2021)

1. Трудно переоценить важность форматов и инструментов противодействия российской пропаганде. Враждебная российская деятельность в информационной сфере проложила дорогу к этой войне и до сих пор помогает россиянам наносить много вреда Украине и Европе. Российская дезинформация, пропаганда, искаженные нарративы и ложь, распространяемые по всем каналам, начиная от Совета Безопасности ООН и заканчивая социальными сетями или научным сообществом, помогают им убивать людей. Запад все еще слишком неосведомлен и наивен (или иногда добровольно слеп), чтобы противостоять этому цунами лжи и давать отпор. Поэтому инициатива «Информационный Рамштайн» очень важна.

2. Эта война будет выиграна оружием на поле боя. Но путь к этой победе можно пройти, только если западные страны пришлют Украине достаточно оружия, и сделают это как можно скорее. Важной задачей является предоставление западным странам четкой и правдивой информации о том, зачем нужно оружие и как Украина его использует для защиты Запада в частности.

Следующая важная задача появится не позже того дня, когда украинская армия окажется на линии столкновения 24 февраля. К сожалению, для очень многих людей на Западе, в частности для политиков, это будет момент, когда они начнут призывать Украину «остановиться» и «не провоцировать Россию». То же самое произойдет, когда украинская армия продвинется к воротам Крыма на Перекопском перешейке. Наша задача — объяснить политикам и общественности, почему Украине нужно идти дальше и освобождать людей на оккупированных Россией территориях. И начинать эти объяснения нужно заранее, чтобы через несколько месяцев не удивляться антивоенному, а фактически пророссийскому дискурсу.

3. Я считаю, что сокращение российской активной пропаганды — это уже очень важный шаг. К сожалению, это сделано не в полном объеме. К примеру, многие контролируемые Россией аналитические центры продолжают работать в Европе. Другой проблемой является тот факт, что даже свободные западные медиа или научные круги часто страдают от нарративов, которые россияне насаждали на Западе еще десятилетия назад: например, очень мало журналистов действительно глубоко погружены в вопросы российского империализма и колониализма в отношении российско-украинских отношений и продолжают анализировать войну через оптику «братских народов», «русского языка как родного для миллионов украинцев» и т. д. Вот почему я считаю, что наиболее крепкий способ противостоять российской пропаганде — информировать не только широкую общественность, но и элиты об истории и настоящем Центральной и Восточной Европы, а это требует тектонического изменения наших взглядов на соседей.

Записала Мирослава Макаревич

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