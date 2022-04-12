Из-за нежелания осудить Россию. Индию могут не пригласить на саммит G7 из-за позиции по Украине — Bloomberg 12 апреля, 22:18 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Индии Нарендра Моди (Фото:REUTERS/Adnan Abidi)

Германия рассматривает возможность не приглашать премьер-министра Индии Нарендра Моди на саммит G7 в июне, из-за нежелания Нью-Дели осуждать вторжение России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Германия собирается включить Сенегал, Южную Африку и Индонезию в качестве гостей на встречу в Баварии, но вопрос об Индии остается на рассмотрении, сообщают источники.

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Отмечается, что Индия была в списке, составленном до начала войны в Украине, и окончательное решение еще не принято.

В 2022 году Германия возглавляет группу стран G7. В Большую семерку также входят Франция, Великобритания, Италия, Япония, Канада и США.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Индия должна принять решения о том, как она относится к войне России против Украины.

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