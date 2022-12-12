Индийские и китайские войска столкнулись на границе, есть пострадавшие — СМИ 12 декабря, 17:25 Китайские пограничники в горах в провинции Синьцзян (Фото:eng.mod.gov.cn)

Несколько индийских и китайских солдат пострадали при столкновении войск в пограничном штате Индии Аруначал-Прадеш 9 декабря, — об этом пишет ANI со ссылкой на источники.

Представитель МИД Индии не ответил на запрос журналистов о комментарии. The Times of India со ссылкой на источники пишет, что «китайцы хорошо подготовились и взяли около 300 солдат, но не ожидали, что индийская сторона тоже будет хорошо подготовлена».



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В последний раз столкновение между индийскими и китайскими войсками произошло в июне 2020 года в долине Галван в Ладакхе, который примыкает к Тибетскому нагорью. Погибли 20 индийских солдат, число жертв КНР не разглашалось. После этого обе стороны увеличили присутствие и перебросили в высокогорный район людей, оружие и припасы.



Как пишет агентство Reuters, у Индии и Китая есть недемаркированная граница протяженностью 3800 км, где действия войск регулируют протоколы, запрещающие использовать огнестрельное оружие вдоль «линии фактического контроля».