Индия вызвала посла Украины из-за атаки на судно с ее гражданами

В понедельник Индия вызвала посла Украины и выразила обеспокоенность в связи с атакой на судно 18 июля, в результате которой погиб один индийский моряк.

Об этом сообщает издание The Indian Express.

МИД Индии заявил, что нападение произошло, когда судно следовало транзитом через «российские территориальные воды» в Черном море. Однако неясно, шла ли речь о территориальных водах РФ или о прибрежной зоне оккупированных территорий Украины.

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«Сегодня посол Украины в Индии, Его Превосходительство доктор Александр Полищук, был вызван в Министерство иностранных дел в связи с атакой на коммерческое судно MV OMORFI, в результате которой трагически погиб гражданин Индии», — заявило индийское внешнеполитическое ведомство.

МИД выразил «серьезную обеспокоенность в связи с инцидентом» и «решительно осудил нападения на коммерческое судоходство». Министерство подчеркнуло негативное влияние ударов на безопасность мореплавания, свободу судоходства и международную торговлю.

Ведомство заявило, что обратилось к послу Полищуку с просьбой передать украинским властям «серьезную обеспокоенность» Индии в связи с атаками на коммерческие суда. Министерство иностранных дел подчеркнуло, что подобные действия неприемлемы и должны быть прекращены.

В июле 2026 года Силы обороны Украины поразили в Черном и Азовском морях более 180 судов, которые, по данным СБС, принадлежат к теневому флоту РФ и перевозят грузы в обход международных санкций.

В свою очередь, с начала месяца российские войска существенно усилили удары по портовой инфраструктуре и гражданскому флоту Украины. Удар по судну Golden Leo, в результате которого погибли 10 человек, а также атаки на танкер Gas Lisbon и балкер Golden Rose вынудили судовладельцев самостоятельно принять решение о приостановке работы с одесскими портами.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий 22 июля подтвердил, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью временно приостановлен заход судов в украинские морские порты.

22 июля глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за приостановки движения по морскому коридору в Черном море.

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25 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что действия России по блокированию вывоза зерна из Черноморского региона могут вновь создать угрозу для продовольственной безопасности в различных странах мира.