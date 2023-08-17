Индия планирует покупать зерно со скидкой у России — Reuters 17 августа, 17:54 Индия не импортировала пшеницу много лет из-за дипломатических соглашений (Фото:Paolo Galasso / Alamy через Reuters)

Индия ведет переговоры с Россией об импорте пшеницы со скидкой из-за повышения мировых цен, сообщает Reuters со ссылкой на анонимных собеседников.

Импорт позволит Индии активно эффективно вмешиваться в рынок, чтобы снизить цены на пшеницу, которые привели к 15-месячному максимуму инфляции в июле.

«Правительство изучает возможность импорта через частную торговлю и межправительственные соглашения. Решение будет приниматься осторожно», — отметил один из собеседников агентства.

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Индия не импортировала пшеницу много лет из-за дипломатических соглашений. Последний раз Нью-Дели импортировала большое количество пшеницы в 2017 году, когда частные предприниматели отгрузили 5,3 миллиона метрических тонн.

По данным двух собеседников Reuters, план индийского правительства импортировать пшеницу из РФ является одной из мер, направленных на снижение цен на ключевые товары, такие как топливо, зерновые и бобовые.

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Собеседники не захотели называть свои имена, поскольку обсуждения являются частными, а окончательное решение может быть принято через несколько недель.

По данным издания, высший государственный служащий федерального министерства продовольствия Санджив Чопра месяц назад заявил, что предложения об импорте пшеницы из России не поступали.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.