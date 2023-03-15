Индия призвала G20 «отойти» от войны России против Украины и сосредоточиться на проблеме глобальной бедности

15 марта, 16:19
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Логотип G20 возле министерства финансов в Нью-Дели (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Логотип G20 возле министерства финансов в Нью-Дели (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Индия призывает G20 «отойти» от войны России против Украины и сосредоточиться на глобальной бедности, заявил переговорщик страны на высшем уровне Амитабх Кант.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, Европа «поставила в тупик» проблемы глобального роста бедности и долга, сосредоточив внимание на войне.

«Это повлияло на питание, повлияло на состояние здоровья, на результаты обучения, люди стали чахлыми и истощенными, и нас беспокоит только одна война между Россией и Украиной», — сказал Кант на G20.

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Представитель Индии заявил, что «мир должен двигаться дальше», а Европа должна «найти решение своих проблем».

На недавней встрече министров иностранных дел G20, состоявшейся в начале марта в индийском Нью-Дели, Россия и Китай заблокировали совместное заявление по итогам встречи из-за формулировок о войне России против Украины, согласованных на саммите на Бали.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Индия G20 Война России против Украины

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