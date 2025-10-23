Трамп считает, что Индия почти полностью прекратит импорт российской нефти до конца года

Трамп убежден, что к концу 2025 года Индия перестанет покупать нефть РФ (Фото: REUTERS/Stringer)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия почти полностью прекратит импорт российской нефти до конца 2025 года.

«Индия, как вы знаете, сообщила мне, что она прекратит (покупать российскую нефть — ред.). Вы знаете, это процесс, который нельзя просто остановить, но до конца года она почти полностью прекратит», — сказал он во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп также сообщил, что разговаривал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во вторник, 21 октября.

В то же время президент США отметил, что ситуация с покупкой российской нефти Китаем «немного другая».

«У них немного другие отношения с Россией, которые никогда не были хорошими, но из-за (экс-президентов США — ред.) Байдена и Обамы их заставили объединиться. Их никогда не следовало заставлять объединяться, но они по своей природе не могут быть дружественными», — утверждает он.

Трамп отметил, что обсудит с главой КНР Си Цзиньпином, как закончить войну России против Украины «через нефть, энергетику, или что-то другое».

По его словам, Си Цзиньпин сейчас хотел бы завершения российско-украинской войны.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.



Bloomberg писал, что в августе государственные НПЗ Индии временно отказывались от закупки российской нефти на фоне анонсированных США тарифов, но впоследствии вернулись к торговле с РФ.

В Индии оценили потенциальный эффект повышения тарифов США до 50% на экономику страны. По словам главного экономического советника Индии Ананти Нагесварана, такие пошлины могут уменьшить ВВП Индии на 0,5−0,6% в текущем году.