Индия планирует приобрести в США большую партию дронов 14 июня, 06:25 Беспилотник SeaGuardian (Фото:ga-asi.com)

Перед визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон Белый дом подталкивает Нью-Дели к покупке американских дронов. Индия уже давно проявляет интерес к закупке крупных беспилотников.

Об этом сообщает Reuters.



По словам осведомленных чиновников Белого дома, США подталкивают Индию к преодолению собственной бюрократической волокиты и продвижению сделки.

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Но бюрократические препятствия мешают заключению долгожданной сделки по беспилотникам SeaGuardian, которая может стоить от 2 до 3 млрд долларов.

Изначально Индия намеревалась приобрести 30 БПЛА, также сообщалось о 24 и 18 экземплярах. В Нью-Дели также хотят, чтобы компоненты дронов производились внутри страны, что может осложнить любую сделку.

Источники сообщили, что Моди и Байден также обсудят совместное производство боеприпасов и бронетранспортеров.

«Это решение должно быть принято правительством Индии. Мы думаем, что для них было бы хорошо пойти на покупку MQ-9. Но эти решения в большей степени зависят от Индии, чем от нас», — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл во вторник в Нью-Дели, чтобы завершить подготовку к визиту Моди в Вашингтон.

В настоящее время Индия арендует MQ-9B у США в рамках операции по сбору разведданных.