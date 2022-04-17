Индия передумала покупать у России 48 вертолетов. Говорят, что решение приняли задолго до вторжения в Украине — СМИ 17 апреля, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Индия отказалась покупать российские вертолеты Ми-17 (Фото:Pavel Vanka/flickr)

Индия отказалась от планов приобрести у России 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5. Решение объясняют якобы желанием приобрести вертолеты собственного производства в рамках программы Make in India, но не полномасштабным вторжением РФ в Украину. Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на источники в правительстве.



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По словам собеседников, отмену тендера одобрили «задолго до начала конфликта между Россией и Украиной, и это не имеет ничего общего с глобальным сценарием».

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«Тендер на 48 вертолетов Ми-17В-5 отменен из-за курса на собственное производство. Индийские воздушные силы будут теперь поддерживать местную вертолетную программу», — рассказал источник издания.

Ми-17В-5 предназначен для перевозки личного состава, грузов и вооружения. Вертолеты производятся в Казани. Сегодня Россия считается ведущим поставщиком вооружений для Индии, обеспечивая около 60% оборонной промышленности страны.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое длится уже 53 дня, Индия не осудила атаку Москвы, несмотря на призывы мировых лидеров. Агентство Bloomberg сообщило, что Германия рассматривает возможность не приглашать премьер-министра страны Нарендру Моди на саммит G7 в июне из-за нежелания Нью-Дели осуждать российское вторжение.

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