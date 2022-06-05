Индия может стать одной из стран-гарантов безопасности Украины — The Hindu
Индия может стать гарантом безопасности Украины (Фото:hari_mangayil/pixabay)
Украина ожидает, что Индия станет одной из стран-гарантов ее безопасности, пишет издание The Hindu со ссылкой на дипломатический источник.
Кроме того, в Киеве рассчитывают на гуманитарную, финансовую помощь со стороны Нью-Дели и участие Индии в послевоенном восстановлении Украины.
Отмечается, что власти и частные компании Индии уже передали Украине 230 тонн гуманитарной помощи.
Гарантии безопасности для Украины: что известно
Одна из главных тем российско-украинских переговоров – это нейтральный статус Украины и отказ Киева от вступления в НАТО.
Москва требует от Киева отказаться от планов вступить в НАТО и закрепить в Конституции нейтральный и безъядерный статус. Кремль оправдывает свою захватническую войну против Украины стремлениями государства вступить в Альянс, хотя там неоднократно отмечали, что у Украины нет перспективы вступления в ближайшее время.
Украина хочет в обмен на отказ от НАТО получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь при агрессии от стран-членов Совбеза ООН. В частности, речь идет о Великобритании, Китае, США, Франции, Турции, Германии, Польше и Израиле, к ним могут при желании присоединиться другие страны.
Предполагается, что механизм гарантий будет таким: в случае любой агрессии против Украины в течение трех дней должны проходить консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить Украине военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрыть воздушное пространство над Украиной. Предлагаемые гарантии безопасности временно не будут работать в ОРДЛО, оккупированном Крыму и Севастополе.
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