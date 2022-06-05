Индия может стать одной из стран-гарантов безопасности Украины — The Hindu

5 июня, 00:22
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Индия может стать гарантом безопасности Украины (Фото:hari_mangayil/pixabay)

Индия может стать гарантом безопасности Украины (Фото:hari_mangayil/pixabay)

Украина ожидает, что Индия станет одной из стран-гарантов ее безопасности, пишет издание The Hindu со ссылкой на дипломатический источник.

Кроме того, в Киеве рассчитывают на гуманитарную, финансовую помощь со стороны Нью-Дели и участие Индии в послевоенном восстановлении Украины.

Отмечается, что власти и частные компании Индии уже передали Украине 230 тонн гуманитарной помощи.

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Гарантии безопасности для Украины: что известно

Одна из главных тем российско-украинских переговоров – это нейтральный статус Украины и отказ Киева от вступления в НАТО.

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Москва требует от Киева отказаться от планов вступить в НАТО и закрепить в Конституции нейтральный и безъядерный статус. Кремль оправдывает свою захватническую войну против Украины стремлениями государства вступить в Альянс, хотя там неоднократно отмечали, что у Украины нет перспективы вступления в ближайшее время.

Украина хочет в обмен на отказ от НАТО получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь при агрессии от стран-членов Совбеза ООН. В частности, речь идет о Великобритании, Китае, США, Франции, Турции, Германии, Польше и Израиле, к ним могут при желании присоединиться другие страны.

Предполагается, что механизм гарантий будет таким: в случае любой агрессии против Украины в течение трех дней должны проходить консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить Украине военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрыть воздушное пространство над Украиной. Предлагаемые гарантии безопасности временно не будут работать в ОРДЛО, оккупированном Крыму и Севастополе.

Гарантии должны быть в форме договора, подписанного и ратифицированного парламентами всех стран-гарантов. Пока что переговоры Киева с возможными странами-гарантами продолжаются.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Переговоры Индия Переговоры с Россией Война России против Украины

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