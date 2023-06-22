Разговор Байдена с Моди. США и Индия нужны друг другу, но есть проблема — детали визита индийского лидера в Вашингтон от NV 22 июня, 16:12 NV Премиум Президент США Джо Байден и его супруга Джилл приветствуют индийского премьера Нарендру Моди в Вашингтоне, 21 июня 2023 года (Фото:Elizabeth Frantz / REUTERS)

В эти дни премьер-министр Индии Нарендра Моди находится с государственным визитом в США. NV расспросил аналитиков из Индии и Америки стоит ли ждать углубления сотрудничества между двумя странами и какую роль играет фактор России в их отношениях.

Индия и США имеют ряд общих интересов, в частности в сдерживании Китая. Но есть также расхождения — особенно в отношении России, говорит NV на второй день визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в США американский эксперт по международным отношениям Эндрю Латем.

Видео дня

«Дели и Вашингтон будут сотрудничать там, где их интересы совпадают, и мы увидим проявления консолидации во время визита Моди, — говорит он. — Но не стоит создавать себе иллюзий: существует немало противоречивых интересов, которые будут держать эти столицы порознь».