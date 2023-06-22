Индия готова поддержать мирные усилия в Украине — премьер
Флаг Индии (Фото:Harikrishnan Mangayil / Pixabay)
Индия полностью готова поддержать мирные усилия в Украине и внести вклад в решение конфликта.
Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает CNBC TV.
«Индия призвала к диалогу и дипломатии для разрешения конфликта в Украине. Мы полностью готовы внести посильный вклад в восстановление мира в Украине», — заявил он.
Индия все еще продолжает покупать российскую нефть, однако внимательно следит за санкциями от Европейского союза.
По состоянию на декабрь прошлого года, Россия была лидером по импорту нефти в Индию, поставляя более 1 миллиона баррелей сырья в день.
Однако в Нью-Дели говорят, что если Соединенные Штаты и Евросоюз будут рассматривать вопрос о введении вторичных санкций — поставки из России ограничат.