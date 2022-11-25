Яковина: Индии пофигу, как закончится война России против Украины, главное — чтобы закончилась поскорее 25 ноября, 14:55 Нарендра Моди (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan/Pool)

Дели начинает процесс присоединения к западным санкциям против РФ, хоть и не слишком быстро, полагает международный обозреватель Иван Яковина. Правящая партия Индии стремится подойти к выборам 2023 года со стабильной ситуацией в экономике, а затягивающаяся война диктатора Владимира Путина против Украины угрожает этим планам, сказал он в эфире Радио НВ.



В ближайшее время Индия будет активно требовать от России прекратить войну в Украине как можно быстрее, сказал Иван Яковина. Он не исключил, что индийские власти присоединятся к нефтяному эмбарго Запада, хоть и не объявляют об этом во всеуслышание.

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У Индии есть обязательства перед Россией, она пытается балансировать, но именно по настоянию премьер-министра Индии Нарендры Моди в резолюцию саммита Большой двадцатки был внесен постулат о том, что сейчас не время войны, а время мира, отметил журналист.

«Причем для Нарендры Моди очень важно, чтобы война закончилась как можно скорее, ему абсолютно пофигу, с каким результатом, но важно, чтобы закончилась как можно скорее. Потому что очень скоро, в следующем году, у него выборы, и он хочет подойти к ним со стабильной ситуацией в экономике, чтобы ему было что предъявить своему индийскому многонациональному и довольно немаленькому народу. А если этот народ будет голодать или загибаться от нехватки топлива и электричества, то, конечно, для Нарендры Моди ничего хорошего», — пояснил Яковина.

15−16 ноября на острове Бали в Индонезии прошел двухдневный саммит глав государств G20. Большинство лидеров «двадцатки» «решительно осудили» вторжение России в Украину, говорилось в итоговой декларации.

Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Он оказался в изоляции: мировые лидеры решили отказаться от совместного фото с представителем России и не проводили с ним двусторонних встреч.

