Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в интервью Radio NV спрогнозировал, что россияне будут распространять нарратив об инциденте в Петропавловской Борщаговке 2 ноября как о чем-то катастрофическом.

В эфире Radio NV Городницкий предположил, что украинские спецслужбы могли упустить ситуацию и в Украине уже действуют российские агенты влияния — так же, как в Европе.

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«Относительно того, что есть такие персонажи, как господин Гончаренко, [нардеп Данил] Гетьманцев и все другие, которые сейчас рассказывают о мире во всем мире и что нам нужно прекращать войну на любых условиях: на самом деле это огромная катастрофа, потому что именно эти слова не должны звучать от этих персонажей. Они не вызывают никакого доверия. Зная господина Гончаренко, он достаточно умный человек, но без принципов и без моральных устоев. Правильных, имею в виду. Поэтому, конечно, есть определенные проблемы, которые будут использовать россияне, которые будут давить на это, используя такого типа девиантных персонажей. И обычно это либо за какие подарки, либо за очень большие обещания, что у них все будет прекрасно», — отметил он.

По словам эксперта, Украина наблюдает за скандалами, подобными инциденту в Петропавловской Борщаговке, и ничего не предпринимает, в то время как они влияют на весь мир.

«Потому что россияне подсветят эту же ситуацию на Борщаговке как что-то катастрофическое: „вот, посмотрите, что делают с украинскими мужчинами перед тем, как отправить их на войну“. Или вообще „чтобы отправить их на войну“. То есть, что такое система ТЦК, что такое система вообще мобилизации. Это все будет негативно отражаться на нас с вами, в целом на Украине, потому что зачем их поддерживать, если они так относятся к своим людям», — объяснил Городницкий.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днем 2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удерживании людей и гибели одного из них ложной.

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У дома собралось около сотни человек. Некоторые из них представились родственниками мужчин, которых, по их словам, там бьют, к которым не пускают медиков и с которых к тому же требуют деньги за свидание. Никаких подтверждений этому родственники не предоставили. Люди выламывали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распилили газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, объяснил, что здание использовалось как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных считались такими, кто самовольно оставил часть (СЗЧ). В корпусе Азов, к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из дома вывели. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Позже Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала на скорой к дому. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала.

В Генеральном штабе ВСУ, комментируя столкновения в Петропавловской Борщаговке, заявили, что украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества. Обстоятельства событий устанавливают уполномоченные государственные органы.

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В ведомстве подчеркнули, что поддерживают объективное и беспристрастное расследование. По словам Генштаба, выводы о наличии нарушений и ответственности конкретных лиц должны основываться на установленных фактах, а не на эмоциях, предположениях или публичном давлении.