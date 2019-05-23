Инаугурация Зеленского: Волкер рассказал в Белом доме о своих впечатлениях Вчера, 21:05 4988 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Владимир Зеленский REUTERS/Gleb Garanich

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.

Об этом Волкер сообщил в Twitter.

«Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского», — написал он.

По его словам, существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. При этом после церемонии инаугурации в Верховной Раде он заявил о роспуске парламента.