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Инаугурация Зеленского: Волкер рассказал в Белом доме о своих впечатлениях

Вчера, 21:05
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Инаугурация Зеленского: Волкер рассказал в Белом доме о своих впечатлениях - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Владимир Зеленский

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.

Об этом Волкер сообщил в Twitter.

«Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского», — написал он.

По его словам, существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. При этом после церемонии инаугурации в Верховной Раде он заявил о роспуске парламента.

Теги:   Инаугурация Владимир Зеленский Курт Волкер

Спецтема   Зеленский — новый президент

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