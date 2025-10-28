Импорт дизельного и авиатоплива в Евросоюз приближается к рекорду (Фото: REUTERS / Lukas Barth)

Импорт дизельного и авиационного топлива в Европу вскоре достигнет рекордного уровня, поскольку трейдеры готовятся к зиме и планам ограничить нефтепродукты, произведенные из российской сырой нефти .

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что с 1 по 20 октября почти 1,9 млн баррелей нефти от экспортеров из Индии, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов прибыли в порты ЕС.

Bloomberg пишет: если такие темпы сохранятся, объемы закупок дизельного и реактивного топлива достигнут месячного рекорда.

Агентство отмечает, что с момента запрета поставок из РФ в 2023 году Евросоюз увеличил импорт топлива из других стран. Кроме того, этот запрет разрушил устоявшиеся торговые схемы, заставив Европу искать поставщиков дальше — в Индии и других странах.

По словам Bloomberg, давление на некоторые страны-экспортеры и трейдеров, которые перевозят их грузы, усилилось после того, как США внесли в черный список российские компании Роснефть и Лукойл.

Как говорится в публикации, приближение ограничения на импорт топлива в Евросоюз происходят на фоне закрытия НПЗ. Это создает давление на поставки в регионе.

Вместе с тем, высокие цены на топливо создали возможности для трейдеров получать прибыль от отправки грузов в Европу в рамках так называемого открытого арбитража, отмечает Bloomberg.

Агентство пишет, что неопределенность относительно ограничений Европейского Союза, которые вступят в силу в январе, является еще одним потенциальным стимулом для трейдеров поставлять больше топлива в блок.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.

27 октября официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл могут иметь негативные последствия для некоторых стран ЕС, но Еврокомиссия готова их поддержать.