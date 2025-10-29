Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отказалась выполнить просьбу президента США Дональда Трампа о прекращении импорта российского природного газа. Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на двух японских чиновников.

Такаити во время встречи с Трампом заявила, что полный отказ от импорта российского газа является «сложной задачей» для страны, и призвала американского лидера отнестись к этому «с пониманием».

В Министерстве промышленности Японии объяснили, что замена российского сжиженного природного газа может существенно повысить стоимость электроэнергии. По данным Reuters, доля российского газа составляет около 9% общего импорта СПГ в Японию, а японские компании имеют доли в проекте Сахалин-2 на Дальнем Востоке.

В то же время Токио постепенно увеличивает объемы закупок американского сжиженного газа, стремясь диверсифицировать источники энергоснабжения.

Накануне поездки Трампа в Азию на этой неделе США призвали покупателей российских энергоносителей, включая Японию, прекратить импорт и ввести санкции против двух крупнейших экспортеров нефти, Роснефти и Лукойла, чтобы заставить Москву прекратить войну в Украине.

28 октября Трамп и Такаити подписали рамочное соглашение по редкоземельным металлам и критически важным минералам.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу для завершения войны в Украине».

Со своей стороны, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.