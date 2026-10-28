«Ни один президент не может отменить закон». Сенатор Блюменталь требует развернуть танкер с российским дизельным топливом, следующий в Нью-Йорк

Ричард Блюменталь заявил, что разрешение Трампа не освободит от юридической и моральной ответственности (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Сенатор США Ричард Блюменталь призвал судоходные компании, перевозящие российское дизельное топливо в США, «сменить курс, пока еще есть время», и предупредил о юридической ответственности за его разгрузку в американских портах. Он считает, что разрешение администрации Дональда Трампа на операции с российским топливом не отменяет законодательный запрет на его импорт.

Об этом в среду, 28 октября, Блюменталь написал на своей странице в Facebook.

«Если вы доставите дизельное топливо, вы нарушите очень четкий закон, принятый в 2022 году, который запрещает импорт российского топлива. Ни один президент не может в одностороннем порядке отменить закон», — считает Блюменталь.

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Он также добавил, что таким образом судоходные компании становятся соучастниками, помогают и содействуют тем, кто уклоняется от санкций ради прибыли.

В своём письме Блюменталь призвал греческую судоходную компанию EASTMED изменить курс танкера Agioi Fanendes, который перевозит почти 40 тысяч тонн российского дизельного топлива в США.

Как говорится в письме Блюменталя исполнительному директору EASTMED Афанасиосу Мартиносу от 27 октября, 22 октября танкер под флагом Мальты вышел из российского порта с грузом почти 40 тысяч тонн дизельного топлива. По состоянию на 24 октября судно направлялось в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, куда должно прибыть 7 ноября.

Блюменталь требует, чтобы компания отозвала танкер, если тот планирует разгрузить российское топливо в американском порту. Он также призвал EASTMED воздержаться от будущих сделок с российским дизельным топливом.

Сенатор напомнил в письме, что в 2022 году президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт российской нефти и нефтепродуктов, в частности дизельного топлива.

В то же время Блюменталь отметил, что Министерство финансов США выдало Генеральную лицензию № 135, разрешающую определенные операции с российским дизельным топливом. Однако, по его мнению, такое разрешение не может отменить законодательный запрет.

«Разрешение Трампа не освободит вас от юридической и моральной ответственности», — подчеркнул сенатор, обвинив участников перевозки в содействии обходу санкций ради прибыли.

Кроме того, Блюменталь попросил компанию до 31 октября сообщить, кто ещё участвует в операции, в частности продавца, покупателя, фрахтователя, страховщика и оператора терминала. Он также требует объяснить, получала ли EASTMED указания от Министерства финансов или других федеральных ведомств США.

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Сенатор подчеркнул, что только Конгресс может придать законодательную силу решению, изменяющему установленные законом ограничения.

23 октября стало известно, что танкер под флагом Мальты с грузом в 40 тыс. тонн российского дизельного топлива на борту направляется в Нью-Йорк. 22 октября в российском балтийском порту Приморск средний танкер Agioi Fanendes был загружен 40 тысячами тонн дизельного топлива с сверхнизким содержанием серы. Ожидается, что он прибудет в США 7 ноября.

19 октября вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что дизельное топливо из РФ начнёт поступать на американский рынок в течение 15−20 дней с момента заключения коммерческих контрактов на поставку. При этом Россия готова увеличить поставки дизельного топлива в США с 500 тыс. тонн до 3,5 млн тонн в месяц, если её нефтеперерабатывающие заводы будут работать в полную мощность.

9 октября после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию до апреля 2027 года, разрешающую поставки дизельного топлива из РФ на мировой рынок.

Вечером 9 октября Зеленский, комментируя решение США разрешить поставки российского топлива на американский и мировой рынки, назвал его слабым. Он отметил, что Трамп договаривался с Путиным во время переговоров между Украиной и США в Майами.

Позже Зеленский повторил, что считает ослабление санкций против РФ «очевидной слабостью», которая играет на руку России.