Пункт назначения танкера Agioi Fanendes, следовавшего в США, был изменен на «по распоряжению» (for orders). Это означает, что следующий порт захода пока не определен (Фото: vesselfinder.com)

Администрация президента США Дональда Трампа в частном порядке оказывает давление на американские компании, чтобы те принимали российское дизельное топливо, несмотря на юридические и репутационные риски , а также предупреждения демократов о возможной уголовной ответственности. Как минимум три танкера с российским топливом уже направляются в США, однако покупатели на их груз до сих пор не найдены.

Об этом сообщили отраслевые объединения, осведомленные о таких переговорах, пишет издание The Washington Sun.

Американские компании не хотят рисковать, закупая дизельное топливо у россиян. В частности, демократы в Конгрессе заявляют, что указ Трампа нарушает законы о санкциях.

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«Москва и Вашингтон до сих пор пытаются найти покупателей, но мы не удивимся, если в конечном итоге грузы отправятся в Бразилию», — отметила Rapidan Energy Group в записке для клиентов.

«На них очень сильно давят и Москва, и Вашингтон, чтобы они приняли эти грузы, в частности предлагают значительные скидки. Но они сталкиваются с серьёзным сопротивлением из-за репутационных и юридических рисков», — сказал один из аналитиков.

В ответ на запрос о комментарии Белый дом направил The Washington Sun в Министерство финансов США. Представитель ведомства заявил, что «генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) соответствует мерам, которые ведомство принимало ранее. Мы соблюдаем действующие законы и нормативные акты».

Другой аналитик сообщил изданию, что коммерческие владельцы уже несколько недель пытаются найти покупателей на эти грузы, однако американские компании до сих пор не проявили интереса. Несколько источников подтвердили, что на момент погрузки дизельного топлива на танкеры подтвержденных покупателей не было.

Танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты, перевозящий около 40 тысяч тонн дизельного топлива, изначально должен был прибыть в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси 7 ноября. Однако в общедоступных системах отслеживания судов его пункт назначения впоследствии был изменен на «по распоряжению» (for orders). Это означает, что следующий порт захода пока не определен.

«Не сомневайтесь: соглашение Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива является коррумпированным и незаконным, и я рассматриваю варианты, как не допустить прибытия этого груза в порт Нью-Джерси», — заявила губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл. Она обвинила Трампа в том, что он «наполняет карманы Владимира Путина за счёт американских потребителей и нашего демократического союзника — Украины».

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Демократы в Палате представителей и Сенате направили письма портам, банкам и энергетическим компаниям, предупредив, что операции с российским дизельным топливом могут повлечь за собой уголовную ответственность. Поскольку на промежуточных выборах на следующей неделе демократы могут получить контроль над Палатой представителей, а возможно, и над Сенатом, эти письма сигнализируют, что в следующем году покупатели топлива могут стать фигурантами расследований Конгресса.

«Все стараются держаться от этого подальше. Никто не хочет иметь с этим дело, потому что боится того, что произойдет во время следующей сессии Конгресса. Никто не хочет ввязываться в длительные судебные тяжбы или череду расследований. А это как раз тот случай», — сказал один из трейдеров с Уолл-стрит, ссылаясь на разговоры с руководителями крупных компаний.

Аналитик Sparta Commodities Джеймс Ноэл-Бесвик пояснил, что проблема заключается в юридических вопросах и банковских операциях. Импорт разрешен указом президента, но санкции устанавливает Конгресс. Поэтому каждый участник сделки задается вопросом, что произойдет, если политическая ситуация изменится после прибытия груза.

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, являющийся ведущим представителем меньшинства в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, в письмах к владельцам танкеров Agioi Fanendes и PVT Azura призвал их изменить курс и не доставлять российский дизель в порты США. Второе судно должно было прибыть в Норфолк, штат Вирджиния.

27 октября посольство России в Южно-Африканской Республике сообщило, что три танкера с дизельным топливом направляются в США.

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«Конечно, это кровавые деньги, которые в конечном итоге пойдут на покупку чего-то для убийства украинцев или на финансирование других преступных российских операций в мире. Если вас это устраивает, пожалуйста, платите им», — заявил народный депутат Украины Марьян Заблоцкий.

Адвокат по вопросам соблюдения санкционного законодательства Джереми Панер заявил, что ответственность за операции с российским топливом может сохраняться годами. По его словам, будущий президент США может инициировать расследование в отношении компаний, причастных к любым операциям с этим дизельным топливом. «Это того не стоит», — подчеркнул он.

19 октября вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что дизельное топливо из РФ начнёт поступать на американский рынок в течение 15−20 дней с момента заключения коммерческих контрактов на поставку. При этом Россия готова увеличить поставки дизельного топлива в США с 500 тыс. тонн до 3,5 млн тонн в месяц, если её нефтеперерабатывающие заводы будут работать в полную мощность.

9 октября после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию до апреля 2027 года, разрешающую поставки дизельного топлива из РФ на мировой рынок.

Вечером 9 октября Зеленский, комментируя решение США разрешить поставки российского топлива на американский и мировой рынки, назвал его слабым. Он отметил, что Трамп договаривался с Путиным во время переговоров между Украиной и США в Майами.

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Позже Зеленский повторил, что считает ослабление санкций против РФ «очевидной слабостью», которая играет на руку России.