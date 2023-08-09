Импорт Китая из России снизился впервые за более чем два года 9 августа, 06:02 Экспорт китайской продукции в Россию в июле вырос на 52% (Фото:REUTERS/Thomas Peter/Pool/File Photo)

Импорт Китая из России в июле сократился на 8% по сравнению с рекордными показателями июня. Это стало первым месячным падением с февраля 2021 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.



Отмечается, что импорт Китаем нефти, природного газа и другого сырья из России стабильно увеличивался в течение года до полномасштабного вторжения РФ в Украину и продолжал расти и после начала Москвой агрессии в феврале прошлого года.

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В то же время согласно подсчетам Reuters на основе опубликованных накануне данных китайской таможни, в прошлом месяце российский импорт в Китай составил $9,2 миллиарда, что на 8% меньше чем годом ранее, в отличие от роста на 15,7% в июне.

Это падение произошло в пределах сокращения общего импорта Китая в прошлом месяце на 12,4% из-за снижения внутреннего спроса, что, однако, значительно больше ожиданий аналитиками июльского падения на 5,0%.

Экспорт китайской продукции в Россию в июле вырос на 52%, до $10,3 миллиарда, что также намного медленнее, чем зарегистрированный в июне рекордный месячный рост на почти 91%.

При этом Китай продолжает покупать российские энергоносители, уголь и большинство металлов и руды со значительными скидками.