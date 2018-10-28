28 октября 2018, воскресенье

Имперские амбиции РФ очевидны, поэтому НАТО необходимо укреплять восточный фланг - Дуда

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Анджей Дуда

Анджей Дуда

В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО должны укреплять восточный фланг Альянса, "поскольку имперские амбиции России очевидны", сообщает пресс-служба польского президента.

"Сегодня имперские амбиции Москвы очевидны для всех. Вот почему мы должны укреплять восточный фланг НАТО", - заявил Дуда.

Как напомнил президент Польши, за последние 10 лет Россия дважды меняла границы в Европе силой: в 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. 

"В обоих случаях юридические границы обеих стран до сих пор не восстановлены. Поздно", - сказал Дуда.

Он подчеркнул, что экс-президент Польши Лех Качиньский еще в 2008 году в Тбилиси предвидел развитие ситуации, сказав: "Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра прибалтийские государства, а позже, возможно, придет время и для моей страны, Польши".

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