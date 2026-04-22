В прошлом году количество иммигрантов на территории ЕС выросло до рекордного уровня

22 апреля, 14:53
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Люди стоят в очереди, чтобы подать документы в государственное миграционное управление с целью легализации своего миграционного статуса, Альмерия, Испания, 20 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Nacho Doce)

Люди стоят в очереди, чтобы подать документы в государственное миграционное управление с целью легализации своего миграционного статуса, Альмерия, Испания, 20 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Nacho Doce)

В 2025 году количество иммигрантов на территории Европейского Союза выросло до рекордного уровня — 64,2 миллиона человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Центра исследований и анализа миграции при RFBerlin.

В 2024 году на территории ЕС проживало на 2,1 миллиона меньше иммигрантов. В 2010 году этот показатель составлял 40 миллионов человек.

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Согласно отчету, в Германии находится наибольшее количество иммигрантов — почти 18 миллионов, 72% из которых — люди трудоспособного возраста.

«Германия остается основной страной назначения для мигрантов в Европе, как в абсолютных цифрах, так и, в значительной степени, относительно численности населения», — отметил один из авторов отчета Томмазо Фраттини.

В то же время в Испании зафиксирован наибольший рост количества иностранцев за последние годы. В стране находятся 9,5 миллионов мигрантов.

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Исследователи указывают, что миграционные тенденции в странах ЕС не одинаковы. Так, в Люксембурге, на Мальте и Кипре доля иммигрантов выше по сравнению с численностью населения.

На Испанию, Италию, Францию и Германию пришлось почти три четверти всех заявлений о предоставлении убежища.

В отчете добавили, что наибольшее количество беженцев в 2025 году приняла Германия — 2,7 миллиона.

В феврале 2026 года немецкий Бундестаг принял закон об ужесточении правил предоставления убежища и либерализации доступа соискателей убежища к рынку труда.

20 апреля издание Deutsche Welle со ссылкой на конфиденциальный доклад Европейской комиссии сообщило, что за первые три месяца 2026 года количество заявлений о предоставлении убежища в Германии резко сократилось.

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Германия впервые с 2015 года опустилась на четвертое место среди стран ЕС по количеству заявлений о предоставлении убежища. До этого в течение многих лет страна была лидером соответствующей статистики.

Больше всего заявлений о предоставлении убежища на территории ЕС в первом квартале этого года подали во Франции (34 643), Испании (32 630) и Италии (32 602). В то же время меньше всего заявлений зарегистрировали в Венгрии (26) и Словакии (35).

Больше всего заявлений об убежище подали выходцы из Венесуэлы (21 542), Афганистана (21 402) и Бангладеш (9738). Сократилось количество заявлений от сирийцев и украинцев.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Евросоюз Мигранты Беженцы Иммигранты Германия

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