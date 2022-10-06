Есть ли в США политический вес у предложений Илона Маска — отвечает бывший американский посол в Украине 6 октября, 15:27 Билл Тейлор назвал инициативы Илона Маска, с которыми тот выступил в Twitter «сумасшедшими» (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Бывший посол США в Украине и бывший специальный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор в интервью НВ рассказал имеют ли политический вес в США предложения Илона Маска, недавно опубликованные им в Twitter.

«Нет, эти слова точно не имеют никакого политического веса. Илон Маск — очень богатый человек, и он действительно помог Украине в трудную минуту, предоставив Starlink, и люди на передовой cмогли пользоваться интернетом. Но вот эти его странные и сумасшедшие инициативы, с которыми он выступил в Twitter, и которые затем разнесли американские медиа, — они не имеют абсолютно никакого политического веса в США», — сказал Тейлор НВ.

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Американский дипломат добавил, что несколько хороших ответов Маску дали сами украинцы и таких ответов было множество, «потому я бы не переживал об его идеях, они не имеют влияния».

3 октября основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск опубликовал ряд твитов с предположениями «вероятнейшего» окончания войны России против Украины.

Также Маск предложил пользователям проголосовать (да или нет) за следующие варианты:

Провести выборы в аннексированных Россией регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа.

Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года ( до «ошибки» Хрущева).

до «ошибки» Хрущева). Гарантируется водоснабжение Крыма.

Украина остается нейтральной.

При этом Маск добавил, что считает маловероятным сценарий ядерной войны.

Многих украинцев возмутили такие предложения Маска. А старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил свои варианты: Украина освобождает всю свою суверенную территорию, а Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется (лишается ядерного оружия).



