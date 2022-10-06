Есть ли в США политический вес у предложений Илона Маска — отвечает бывший американский посол в Украине
Билл Тейлор назвал инициативы Илона Маска, с которыми тот выступил в Twitter «сумасшедшими» (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
Бывший посол США в Украине и бывший специальный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор в интервью НВ рассказал имеют ли политический вес в США предложения Илона Маска, недавно опубликованные им в Twitter.
«Нет, эти слова точно не имеют никакого политического веса. Илон Маск — очень богатый человек, и он действительно помог Украине в трудную минуту, предоставив Starlink, и люди на передовой cмогли пользоваться интернетом. Но вот эти его странные и сумасшедшие инициативы, с которыми он выступил в Twitter, и которые затем разнесли американские медиа, — они не имеют абсолютно никакого политического веса в США», — сказал Тейлор НВ.
Американский дипломат добавил, что несколько хороших ответов Маску дали сами украинцы и таких ответов было множество, «потому я бы не переживал об его идеях, они не имеют влияния».
3 октября основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск опубликовал ряд твитов с предположениями «вероятнейшего» окончания войны России против Украины.
Также Маск предложил пользователям проголосовать (да или нет) за следующие варианты:
- Провести выборы в аннексированных Россией регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа.
- Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до «ошибки» Хрущева).
- Гарантируется водоснабжение Крыма.
- Украина остается нейтральной.
При этом Маск добавил, что считает маловероятным сценарий ядерной войны.
Многих украинцев возмутили такие предложения Маска. А старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил свои варианты: Украина освобождает всю свою суверенную территорию, а Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется (лишается ядерного оружия).