В России соратника Навального приговорили к 8,5 года колонии за правду о преступлениях войск РФ в Буче 9 декабря, 15:26 Российский оппозиционер Илья Яшин в суде в день зачитывания приговора (Фото:Yuri Kochetkov/Pool via Reuters)

В пятницу, 9 декабря, Мещанский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии общего режима оппозиционера Илью Яшина. Его обвинили в распространении «фейков» об армии РФ после того, как он рассказал правду о действиях российских оккупантов в Буче.

Как сообщает Медуза, после отбывания срока ему также в течение четырех лет запретили пользоваться интернетом.

Обвинение просило для политика девять лет колонии.

Уголовное дело против Яшина возбудили после его стрима на YouTube в апреле, где он говорил о том, что жителей Бучи Киевской области убивали российские военные во время оккупации города под Киевом в первый месяц после начала вторжения армии РФ в Украину.

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При этом, в своем разборе он приводил и позицию Минобороны страны-агрессора РФ.

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Яшина арестовали по данному делу в середине июля.

В своем последнем слове на заседании 5 декабря он не признал своей вины, пишет Радио Свобода.

Оппозиционер заявил, что не будет молчать и ни о чем не жалеет.

«Клянусь, я ни о чем не жалею. Я мог убежать, я мог замолчать. Но я делал то, что должен делать. Лучше провести десять лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда от того, что творится от твоего имени», — сказал он.

Яшин также обратился к диктатору Владимиру Путина, призвав его вывести оккупационные войска с территории Украины.

«Вы сами понимаете, какую ошибку совершили 24 февраля. Нашу армию не встречают цветами, нас называют оккупантами и карателями. С вашим именем связывают смерть и разрушения. Вы ведете войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками. Вы отправляете в пекло сотни тысяч россиян», — резюмировал он.

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.