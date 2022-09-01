Фронт борьбы с путинизмом. Зачем объединились подразделение ВСУ Легион Свобода России и российские партизаны — Пономарев 1 сентября, 17:39 Подписание декларации о сотрудничестве подразделения ВСУ Легион Свобода России и российской партизанской организации Национальная республиканская армия, 31 августа (Фото:Легион «Свобода России» via Telegram)

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который возглавит общий политический центр подразделения ВСУ Легион Свобода России и российской партизанской организации Национальная республиканская армия рассказал Радио НВ, зачем они объединились.

На создание общего политического центра его уполномочили российские партизаны, заявил Пономарев Радио НВ.

По словам экс-депутата Госдумы, представители Национальной республиканской армии пришли к нему после подрыва 20 августа автомобиля, в котором находилась дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья.

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«Они говорили: „Время пришло. Надо создать публичное представительство, чтобы начать общаться с разными органами государственной власти, как в Украине, так и за пределами — с международными органами; нужно общаться со СМИ, нужно объяснять, кто мы такие, что мы делаем; распространять наше влияние и расти через это“», — сказал он.

По словам Пономарева, он обратился к Национальной республиканской армии с инициативой о создании общего политического центра с подразделением ВСУ Легион Свобода России и передал предложение также и Легиону.

«Они согласились, сказали, что это хорошая идея. Они с самого начала обратились ко мне с просьбой помочь им с точки зрения медиа и разных материально-технических средств. Но конечно один вопрос, когда я это делаю как физическое лицо, грубо говоря, за собственные средства. А другой вопрос, когда мы можем обращаться к более широкому кругу людей и к разным государствам, и поставить это на системную основу. Это сейчас то, что я буду делать», — рассказал экс-депутат Госдумы.

Он также назвал главную цель объединения.

«Наша глобальная цель, я думаю, очевидна: уничтожить Путина, прекратить войну и создать новую Россию — демилитаризованную, денацифицированную и деколонизированную. Освободить оккупированные территории и главное — уничтожить империю, создавать демократическую Россию, где бы власть принадлежала самим гражданам страны, в которой бы не было олигархов, коррупции и где власть бы принадлежала народу», — заявил Пономарев.

Впервые о российской Национальной Республиканской Армии стало известно после того, как она взяла на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной.

Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире своего оппозиционного канала Утро февраля.

Легион Свобода России ВСУ был сформирован в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. В него вошли бывшие военнослужащие ВС РФ, а также россияне и белорусы без военного опыта.

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