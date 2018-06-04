04 июня 2018, понедельник

Ильвес: Если Россия нападет на Эстонию, она вскоре может потерять Петербург

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Тоомас Хендрик Ильвес

Тоомас Хендрик Ильвес

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что в случае нападения России на его страну она вскоре может потерять Санкт-Петербург и другие российские города.

В интервью Европейской правде Ильвес отметил, что в военном смысле Россия не угрожает Эстонии, поскольку знает, что может понести значительные потери вследствие агрессии.

Он напомнил, что в НАТО действует норма, согласно которой нападение на одну из стран-членов приравнивается к нападению на все государства одновременно.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию - но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят", - сказал Ильвес.

В то же время он верит в возможность того, что Россия изменится настолько, что угроза с ее стороны исчезнет.

"Я не считаю, что агрессия - это часть генокода россиян!" - добавил Ильвес.

В мае 2017 года командование НАТО приняло решение разместить дополнительные батальоны в Польше и странах Балтии, учитывая напряженность в отношениях с Кремлем из-за его агрессии против Украины. 

В 2016 годукорпорация RAND представила отчет о военных играх, проведенных в 2014-2015 гг. с участием американских офицеров и гражданских экспертов.

Авторы приходят к однозначному заключению - по состоянию на момент проведения игр, НАТО был не в состоянии успешно защитить территорию своих наиболее уязвимых членов.

В отчете говорится о том, что если российские танки ворвутся в Балтию, то сильно уступающие им на тот момент в количестве техники и численности силы НАТО будут разгромлены "менее чем за три дня". В свою очередь, "пехота НАТО по большей части оказалась неспособной даже толком отступить и была уничтожена на месте".

В случае потенциального российского вторжения в Балтию у США и их союзников не будет достаточного количества войск, танков и бронетранспортеров для того, чтобы замедлить продвижение российских бронетанковых сил. Исходя из этого, такой быстрый разгром оставит НАТО ограниченное число вариантов, "все из которых плохи".

В Пентагоне комментируя отчет подтвердили, что для достижения столичных городов Эстонии или Латвии, российским войскам понадобится максимум 60 часов. Однако, после усиления контингента НАТО в 2017 году сделать это россиянам будет значительно труднее.

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