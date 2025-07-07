ЕС назначил бывшего еврокомиссара Йоханссон спецпредставителем по вопросам украинцев

Европейский Союз назначил бывшего еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон специальным представителем по вопросам украинцев. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов.

«Искренне поздравляю Илву Йоханссон с назначением специальным представителем Европейского Союза по вопросам украинцев. Создание этой должности — еще один сигнал неизменной солидарности ЕС с украинским народом», — написал Чернышов.

Министр отметил, что роль спецпредставителя заключается в усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки, в частности развитии сети Центров единства.

«Госпожа Йоханссон ранее занимала должность еврокомиссара по вопросам внутренних дел. Она хорошо знакома с украинским контекстом и неоднократно посещала Украину с начала полномасштабного вторжения. Надеюсь на плодотворное сотрудничество для поддержки наших граждан в Европе», — добавил вице-премьер.

12 июня РоІітісо сообщило, что Европейский Союз планирует создать новую должность специального посланника, который будет заниматься вопросами украинцев, находящихся на территории ЕС.

Источники издания сообщили, что новую должность будет занимать Илва Йоханссон, которая с 2019 до 2024 года была еврокомиссаром по внутренним делам.

Она несколько раз посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией, а в сентябре прошлого года была награждена украинским орденом За заслуги.