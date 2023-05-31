Беспилотник атаковал еще один НПЗ в Краснодарском крае РФ — росСМИ 31 мая, 09:03 Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников 4 мая (Фото:kondratyevvi/Telegram)

В ночь на среду, 31 мая, беспилотник атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Как сообщает Telegram-канал Shot, дрон-камикадзе якобы упал на территорию предприятия около 3:00 ночи, но не сдетонировал. Возгорания не произошло.

Отмечается, что повреждений и пострадавших нет. Сотрудников не эвакуировали.

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Ранее росСМИ сообщили, что этой же ночью был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. По предварительным данным, был зафиксирован пролет беспилотника.

Загорелась одна из установок по перегонке мазута, возгорание произошло на площади в 100 квадратных метров.

Ильский НПЗ атакуют уже четвертый раз за месяц. До этого инциденты происходили 4, 5 и 28 мая. В результате первых атак был разрушен один резервуар и загорелся второй, который был на 85% заполнен дизтопливом.