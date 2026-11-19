Илон Маск заявил, что Украина проиграла бы, если бы не Starlink (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Американский миллиардер Илон Маск считает, что среди частных лиц «нет никого, кто помог бы Украине больше, чем он». По его словам, Россия одержала бы победу в войне, если бы у Украины не было доступа к спутниковой связи Starlink.

«Думаю, будет вполне справедливо сказать, что ни одно частное лицо не помогло Украине больше, чем я», — заявил Маск в интервью The New York Times на саммите DealBook.

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Он добавил, что, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, она вывела из строя все средства связи: вышки сотовой связи, оптоволоконные линии и все системы спутниковой связи.

«Была лишь одна система, которую им не удалось отключить, — это Starlink. Если бы не Starlink, вся линия обороны рухнула бы, поскольку у них не осталось бы никаких средств связи, — и Россия одержала бы победу. И что, по-вашему, это похоже на пророссийские действия?» — заявил Маск.

Ограничения в работе Starlink в Украине

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксировались значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX; в частности, вновь действовали ограничения скорости на уровне 161 км/ч.

Financial Times со ссылкой на украинских высокопоставленных чиновников сообщила, что США могли намеренно ограничить скорость военной связи Starshield для Украины, чтобы оказать давление на Киев во время переговоров с Россией, состоявшихся 10−11 ноября в Абу-Даби.

Американский журналист Ник Шифрин заявил, что компания SpaceX объяснила ограничение скорости терминалов Starshield в Украине «технической проблемой».

С подобными проблемами Украина сталкивалась и в прошлом месяце. 14 октября украинская сторона сообщала об ограничениях, при которых связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась на скоростях свыше 160 км/ч.

Газета The Telegraph тогда писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

24 октября Владимир Зеленский сообщил о восстановлении работы Starlink и Starshield на той же скорости, что и до введения ограничений. По его словам, восстановлению полноценной работы способствовал медийный резонанс.