«Россия победила бы, если бы не Starlink». Илон Маск заявил, что среди частных лиц «нет никого», кто помог бы Украине больше, чем он
Илон Маск заявил, что Украина проиграла бы, если бы не Starlink (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)
Американский миллиардер Илон Маск считает, что среди частных лиц «нет никого, кто помог бы Украине больше, чем он». По его словам, Россия одержала бы победу в войне, если бы у Украины не было доступа к спутниковой связи Starlink.
«Думаю, будет вполне справедливо сказать, что ни одно частное лицо не помогло Украине больше, чем я», — заявил Маск в интервью The New York Times на саммите DealBook.
Он добавил, что, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, она вывела из строя все средства связи: вышки сотовой связи, оптоволоконные линии и все системы спутниковой связи.
«Была лишь одна система, которую им не удалось отключить, — это Starlink. Если бы не Starlink, вся линия обороны рухнула бы, поскольку у них не осталось бы никаких средств связи, — и Россия одержала бы победу. И что, по-вашему, это похоже на пророссийские действия?» — заявил Маск.
Ограничения в работе Starlink в Украине
12 ноября президент Украины Владимир Зеленский после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксировались значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX; в частности, вновь действовали ограничения скорости на уровне 161 км/ч.
Financial Times со ссылкой на украинских высокопоставленных чиновников сообщила, что США могли намеренно ограничить скорость военной связи Starshield для Украины, чтобы оказать давление на Киев во время переговоров с Россией, состоявшихся 10−11 ноября в Абу-Даби.
Американский журналист Ник Шифрин заявил, что компания SpaceX объяснила ограничение скорости терминалов Starshield в Украине «технической проблемой».
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С подобными проблемами Украина сталкивалась и в прошлом месяце. 14 октября украинская сторона сообщала об ограничениях, при которых связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась на скоростях свыше 160 км/ч.
Газета The Telegraph тогда писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.
24 октября Владимир Зеленский сообщил о восстановлении работы Starlink и Starshield на той же скорости, что и до введения ограничений. По его словам, восстановлению полноценной работы способствовал медийный резонанс.