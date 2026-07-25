Маск назвал «нереалистичным» полный вывод российских войск из Украины

По его словам, за последние два-три года линия фронта существенно не изменилась (Фото: REUTERS/Manuel Orbegozo)

Миллиардер Илон Маск заявил, что не считает реалистичным сценарий полного вывода российских войск с оккупированных территорий Украины. По его мнению, для завершения войны сторонам необходимо искать «прагматичное» мирное соглашение.

Об этом Маск сказал в интервью The Economist.



По его словам, за последние два-три года линия фронта существенно не изменилась, в то время как боевые действия продолжают уносить множество жизней. Маск заявил, что нельзя допустить продолжения такого сценария еще на несколько лет.

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«Многие выдают желаемое за действительное, когда говорят, что Россия должна полностью вывести войска. Это нереалистично. Я действительно считаю, что необходимо определенное мирное соглашение. К этому нужно подходить прагматично», — сказал он.

Миллиардер также раскритиковал дипломатов, которые, по его словам, обсуждают возможность полного вывода российской армии, пока на фронте продолжают гибнуть люди.

«Россия не собирается выводить войска. Поэтому необходимо достичь некоего приемлемого для всех мирного соглашения, которое учитывало бы эту реальность», — добавил Маск.

В этом же интервью он рассказал, что российские военные получали терминалы Starlink контрабандным путем. По его словам, устройства заказывали через Украину, а затем незаконно переправляли на оккупированные территории для использования российскими подразделениями.

Для прекращения работы таких терминалов SpaceX совместно с украинскими властями создала «белый список» проверенных устройств.