Илон Маск заявил, что Россия может «убить» Starlink в Украине 15 октября, 11:29 Илон Маск заявил, что Россия может «убить» связь Starlink в Украине (Фото:REUTERS / Mike Blake)

Основатель SpaceX американский миллиардер Илон Маск заявил, что Россия может «убить» систему связи Starlink, которая часто является единственной, работающей на украинском фронте.

«Большая разница между связью мира и связью фронта. Starlink – единственная система связи, которая все еще работает на фронте – остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы в оборону. Но даже в этом случае Starlink все еще может умереть», – написал Маск в Twitter.

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Накануне появилась информация о том, что SpaceX Илона Маска сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу системы связи Starlink в Украине.

Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины.



В компании миллиардера сообщили, что до конца года нужно потратить около 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов.

По данным Associated Press, SpaceX предлагает Пентагону взять финансирование Starlink в Украине на себя.

Илон Маск также отклонил запрос украинской стороны на подключение Starlink для украинцев в Крыму.



В первые дни полномасштабной войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить станции спутникового интернета Starlink. За два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.

Заявлениям о прекращении финансирования Starlink в Украине предшествовали скандальные посты Маска в Twitter, в которых он предлагал Украине пойти на территориальные уступки России, обосновывая свой «мирный план» угрозой применения ядерного оружия.

Твиты с предложением Маска утихомирить агрессора вызвали возмущение среди украинских и иностранных политиков, журналистов и общественных деятелей. В Кремле же назвали «положительным фактом» скандальные посты миллиардера, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Маск молодец».

После скандала в Twitter Маск заявил, что "все еще очень поддерживает Украину", но боится эскалации.



СМИ сообщали, что Маск перед серией скандальных твитов мог разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, эту информацию опроверг и сам миллиардер, и в Кремле.

